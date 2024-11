王者スペインvsオランダに、イタリアvsドイツ！　UNL決勝Tおよび各PO対戦カードが決定

UEFAネーションズリーグ2024-25の決勝トーナメントおよび各プレーオフの抽選会が実施された。今月のインターナショナルマッチウィークでグループリーグの全日程が終了したなか、22日にはグループAの各グループ上位2チームが参戦する決勝トーナメントおよび昇降格を懸けたプレーオフの対戦カードを決める抽選会がスイスのニヨンで実施された。注目のUNL準々決勝ではグループAの4グループの首位チームと2位チームが対戦するレギュレーションの中で、グループ4・首位で前大会王者のスペインがグループ3・2位のオランダと対戦。グループ2・首位のフランスはグループ1・2位のクロアチアと、グループ1・首位のポルトガルはグループ4・2位のデンマークと。グループ3・首位のドイツはグループ2・2位のイタリアとの対戦が決定した。

なお、UNLファイナルズ進出を懸けた準々決勝2試合は2025年3月20日、同23日に開催予定で、1stレグを2位チームのホームで、2ndレグを首位チームのホームで開催する。今回決定したUNL決勝トーナメントおよび各プレーオフの対戦カードは以下の通り。◆UNL準々決勝オランダ vs スペイン[1]クロアチア vs フランス[2]デンマーク vs ポルトガル[3]イタリア vs ドイツ[4]◆UNL準決勝[4]の勝者 vs [3]の勝者[5][1]の勝者 vs [2]の勝者[6]◆UNL決勝3位決定戦[5]の勝者 vs [6]の勝者◆UNL3位決定戦[5]の敗者 vs [6]の敗者◆リーグAvsリーグB プレーオフトルコ vs ハンガリーウクライナ vs ベルギーオーストリア vs セルビアギリシャ vs スコットランド◆リーグBvsリーグC プレーオフコソボ vs アイスランドブルガリア vs アイルランドアルメニア vs ジョージアスロバキア vs スロベニア◆リーグCvsリーグD プレーオフジブラルタル vs ラトビアマルタ vs ルクセンブルク