ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

メキシコ実質GDP（2024年 第3四半期）

予想 1.0% 前回 1.0%（前期比)

予想 1.5% 前回 1.5%（前年比)



21:40

シュレーゲル・スイス中銀総裁、インフレについて講演（質疑応答あり）



22:00

ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、ECB会議「コンフォートゾーンから抜け出す」討論会出席



22:30

カナダ小売売上高（9月）

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)

予想 0.4% 前回 -0.7%（コア・前月比)



23:45

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）

予想 48.8 前回 48.5（製造業PMI・速報値)

予想 55.2 前回 55.0（非製造業PMI・速報値)

予想 54.1 前回 54.1（コンポジットPMI・速報値)



23日

0:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（11月）

予想 73.0 前回 73.0



0:45

シュナーベルECB理事、金融政策に関する討論会出席



8:15

ボウマンFRB理事、AIに関する討論会出席（質疑応答あり）



※予定は変更されることがあります。

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