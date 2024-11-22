21:00
メキシコ実質GDP（2024年 第3四半期）
予想　1.0%　前回　1.0%（前期比)
予想　1.5%　前回　1.5%（前年比)

21:40　
シュレーゲル・スイス中銀総裁、インフレについて講演（質疑応答あり）

22:00　
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、ECB会議「コンフォートゾーンから抜け出す」討論会出席

22:30
カナダ小売売上高（9月）
予想　0.3%　前回　0.4%（前月比)
予想　0.4%　前回　-0.7%（コア・前月比)

23:45
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）
予想　48.8　前回　48.5（製造業PMI・速報値)
予想　55.2　前回　55.0（非製造業PMI・速報値)
予想　54.1　前回　54.1（コンポジットPMI・速報値)

23日
0:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（11月）
予想　73.0　前回　73.0

0:45　
シュナーベルECB理事、金融政策に関する討論会出席

8:15　
ボウマンFRB理事、AIに関する討論会出席（質疑応答あり）

※予定は変更されることがあります。