【ドミノ・ピザ福袋】先着4万セット！″スヌーピー″コラボ「ハッピーニューイヤーセット」は最大4万円相当のクーポン付き。

ドミノ・ピザは、2024年11月23日10時から先着順で、SNOOPY とコラボした「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」の予約受付をスタートします。

超激レアなコラボパーカーが当たるかも

「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」は、好きなピザ2枚とサイドメニュー2品、オリジナルトートバッグ、最大4万円分相当のクーポンブックが入った福袋です。価格はお持ち帰りで4599円から、デリバリーで4999円から。

・シンプルレンジのSサイズピザ2枚+サイド2品

人気の「ドミノ・デラックス」や「マルゲリータ」などシンプルレンジの中から好きなSサイズピザ2枚と、「ポテトフライ」や「骨付きフライドチキン」など人気のサイドメニューから2品選ぶことができます。アップグレード料金で、他の種類も選択可能です。

・ドミノ・ピザ×SNOOPY コラボ オリジナルトートバッグ

ここでしか手に入らないオリジナルトートバッグは、モノトーンの大人かわいいデザインと普段使いしやすいサイズで、ヘビロテ間違いなしです。お散歩バッグやオフィスでのサブバッグとしても大活躍しそう。サイズは幅16センチ×高さ12センチ。

・最大4万円分相当おトクに買えるクーポンブック2025

「毎月使える!ピザ全品50%OFF」や、「お好きなシェイク50円引き」など、最大で合計約4万円おトクになるクーポンブックです。有効期限は25年6月まで。

さらに「クーポンブック2025」には、100人限定で激レア「ドミノ・ピザ×SNOOPYコラボデザインパーカー」と引き換えできる当選券が入っています。

毎日でも着たくなる肌なじみのよいアイボリーカラーに、「Life is Better with Pizza(ピザがあれば人生はもっと素敵に)」のメッセージと、かわいらしいイラストが描かれたバックプリントがポイントです。サイズはMサイズ。

「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」の応募は、11月23日10時から専用ページで受付開始です。応募時に「お持ち帰り」または「デリバリー」を選択し「受け取り店舗」を決めます。12月5日から6日に、登録したメールアドレス宛に専用の購入コードが届くので、12月30日から25年1月12日までの期間内に購入コードを使用して「受け取り店舗」へ注文してください。

「お持ち帰り」または「デリバリー」を選択した後は変更できないのでご注意を。

応募受付期間は11月23日10時から12月4日23時59分まで。完全予約制、なくなり次第終了です。

「ドミノ・ピザ×SNOOPY 2025 ハッピーニューイヤーセット」の詳細は、特設ページを確認してください。

(C)2024 Peanuts Worldwide LLC

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部