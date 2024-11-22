¥¢¥ó¡¦¥ê¡¼´ÆÆÄ¡ÖËÁ¸±¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡×¡áÅÔÆâ¤ÇÂÐÃÌ¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡ËÂè35²ó¹â¾¾µÜÅÂ²¼µÇ°À¤³¦Ê¸²½¾Þ¡Ê±é·à¡¦±ÇÁüÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂæÏÑ¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¥¢¥ó¡¦¥ê¡¼¡ÊÍû°Â¡Ë¤µ¤ó¤¬21Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Æ±¾Þ´ØÏ¢¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥È¡¼¥¯¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅÏÊÕ¾Í»Ò¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²èÀ½ºî¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÁ¸±¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡×¡Ê2000Ç¯¡Ë¤ÇÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¸å¡¢¡Ö¥Ö¥í¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¡Ê2005Ç¯¡Ë¤È¡Ö¥é¥¤¥ÕŽ¥¥ª¥ÖŽ¥¥Ñ¥¤ ¥È¥é¤ÈÉºÎ®¤·¤¿227Æü¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç2ÅÙ¤ÎÆ±¾Þ´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¤³¤Î3ºîÉÊ¤ÎÀ®¸ù¤Ï¼Â¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥ê¡¼´ÆÆÄ¡£¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡×¡Ö¥Ï¥ë¥¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âçºî¤òÂ³¤±¤¶¤Þ¤Ë»£¤ê½ª¤¨¡¢¡Ö¤â¤¦Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ö¥í¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Á¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂæÏÑ¤Î´ÆÆÄ¤¬»£¤ëÊÆ¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¤Î¥²¥¤¤Î¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¤ÎÊª¸ì¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤Ö¤óÃ¯¤â¸«¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¥¢¡¼¥È·Ï¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢´ÑµÒ¤â¥²¥¤¤«¾¯¤·¤Î½÷À¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥ê¡¼´ÆÆÄ¤ÏÅö»þ¤ÎËÜ²»¤ò¹ðÇò¡£Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÌî¿´¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ±Ç²èÀ½ºî¤ËÎ×¤à¤¬¡¢Æ±ºî¤Î»þ¤ÏÄ«µ¯¤¤Æ»Å»ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ¤¬È¾Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ø³«¸å¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡Á¡×¤â»£±ÆÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤ò´°Á´¤Ë¸«¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢²Ú¸ì¡ÊÃæ¹ñ¸ì¡Ë»Ô¾ì¤Ç¤Ï·ë²Ì¤¬¤Ñ¤Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»Ô¾ì¤Ç¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥ÕŽ¥¥ª¥ÖŽ¥¥Ñ¥¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ºî¤¬¼«¿È¤ËÍ¿¤¨¤¿´¶³Ð¤Ï¡Ö¥È¥é¤È°ì½ï¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤òÉºÎ®¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡×´ñÌ¯¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£»î¼Ì¤Î»þ¤ÏÉ¾È½¤¬°¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¸ø³«»þ¤ÎÈ¿±þ¤âË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥«·î¸å¤Ë¤Ê¤¼¤«Á´À¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢±Ç²è»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËÁ¸±¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡×¡Ê2000Ç¯¡Ë¤ÇÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¸å¡¢¡Ö¥Ö¥í¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡×¡Ê2005Ç¯¡Ë¤È¡Ö¥é¥¤¥ÕŽ¥¥ª¥ÖŽ¥¥Ñ¥¤ ¥È¥é¤ÈÉºÎ®¤·¤¿227Æü¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç2ÅÙ¤ÎÆ±¾Þ´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£
¡ÖÂæÏÑ¤Î´ÆÆÄ¤¬»£¤ëÊÆ¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¤Î¥²¥¤¤Î¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¤ÎÊª¸ì¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤Ö¤óÃ¯¤â¸«¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¥¢¡¼¥È·Ï¤Î±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢´ÑµÒ¤â¥²¥¤¤«¾¯¤·¤Î½÷À¤¯¤é¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥ê¡¼´ÆÆÄ¤ÏÅö»þ¤ÎËÜ²»¤ò¹ðÇò¡£Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÌî¿´¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ±Ç²èÀ½ºî¤ËÎ×¤à¤¬¡¢Æ±ºî¤Î»þ¤ÏÄ«µ¯¤¤Æ»Å»ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤»þ¤¬È¾Ê¬¤Û¤É¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ø³«¸å¤Î¶½¹ÔÀ®ÀÓ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¡Á¡×¤â»£±ÆÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤ò´°Á´¤Ë¸«¼º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢²Ú¸ì¡ÊÃæ¹ñ¸ì¡Ë»Ô¾ì¤Ç¤Ï·ë²Ì¤¬¤Ñ¤Ã¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»Ô¾ì¤Ç¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£¥ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥ÕŽ¥¥ª¥ÖŽ¥¥Ñ¥¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±ºî¤¬¼«¿È¤ËÍ¿¤¨¤¿´¶³Ð¤Ï¡Ö¥È¥é¤È°ì½ï¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¤òÉºÎ®¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¡×´ñÌ¯¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£»î¼Ì¤Î»þ¤ÏÉ¾È½¤¬°¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¸ø³«»þ¤ÎÈ¿±þ¤âË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥«·î¸å¤Ë¤Ê¤¼¤«Á´À¤³¦¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢±Ç²è»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏËÁ¸±¤·¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë