◆JUNGWONのソロダンスで開幕

【モデルプレス=2024/11/22】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が22日、京セラドーム大阪で開催されたK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」(全世界で生中継)に登壇した。まずはリーダー・JUNGWON(ジョンウォン)が登場し、ピンクに染まった満月をバックに美しいソロダンス。ヴァンパイア風のブラック衣装に身を包んだメンバーが揃うと、そのまま2nd Studio Album『ROMANCE:UNTOLD』から『XO (Only If You Say Yes)』『Brought The Heat Back』のメドレーを披露した。

◆NI-KI、BADA LEEとコラボ

◆ENHYPEN「Daydream」サプライズ初披露

◆「2024 MAMA AWARDS」

『Brought The Heat Back』のダンスブレイク前には、センターのNI-KI(ニキ)がサングラスをかけ、それぞれ大人数のバックダンサーを従えてキレ抜群のパフォーマンスを披露。ラストのJAKE(ジェイク)が姿を消すとともに、ステージ上には小さな棺があった。棺の中にいるSUNGHOON(ソンフン)が映し出されて会場がざわめく中、中央からNI-KIが再登場。棺を開けようとすると、「STREET WOMAN FIGHTER2」で優勝したダンスクルーBEBEのリーダー、BADA LEEが現れてその手を掴み、コラボダンスで戦いを表現。勝利を収めたNI-KIが棺を手に取ると、別の場所にあった大きな棺の中からSUNGHOONが起き上がったが、薔薇が胸に刺さっており手やシャツは血だらけだった。迷彩柄のMA-1にチェンジしたメンバー全員が再び揃うと、11月11日にリリースしたばかりの2nd Studio Repackage Album『ROMANCE:UNTOLD −daydream−』から『Daydream』のパフォーマンスに突入。タイトル曲とは別の新曲を突然ダンスとともに初披露し、ファンは衝撃&熱狂の嵐に。短時間で唯一無二の“ヴァンパイア”コンセプトを見事にこなし、大きなサプライズまで残していったENHYPENだった。1999年にMnet「映像音楽大賞」としてスタートし、2009年に韓国初のアジア音楽授賞式を宣言して「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS」に生まれ変わり、2022年にリブランディングを行い、韓国音楽産業の成長とともに着実に進化を遂げてきた「MAMA AWARDS」。今年の授賞式全般を包含する「2024 MAMA AWARDS」のコンセプトは「BIG BLUR:What is Real?」。産業間の境界が崩れることを意味するビッグブラー時代が到来し、様々な音楽、文化、好みなどが曖昧になった境界の中で融合して誕生した“世の中になかったNew Thing”を披露するという抱負が込められている。25周年を迎えた「2024 MAMA AWARDS」は、現地時間11月21日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターで、11月22日と23日に日本・大阪の京セラドーム大阪で開催され、MnetだけでなくYouTubeチャンネルMnet K-POPをはじめMnet TVなどを通じて全世界に生中継される。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】