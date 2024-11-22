女王蜂、全国8カ所を回るホールツアー2025＜狂詩曲〜ギャル爆誕〜＞開催決定
女王蜂が、2025年1月より全国ホールツアー2025＜狂詩曲〜ギャル爆誕〜＞を開催することを発表した。
本ツアーは全国8箇所をまわるホールツアーとなっており、このツアーよりアヴちゃん（Vo）が活動再開となる。なお、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」にてファンクラブ先行チケットの受付も開始している。
そんな女王蜂は、アヴちゃんの誕生日となる12月25日に自身初の国立代々木競技場 第一体育館で開催された『女王蜂 結成15周年記念単独公演 「正正正(15)」』の映像商品化が決定している。今回の映像商品は、＜結成15周年記念単独公演 「正正正(15)」＞を全編収録したBlu-ray、DVD、完全生産限定盤の計3形態でリリースされる。完全生産限定盤は、＜結成15周年記念単独公演 「正正正(15)」＞に加え、特典DISCと48PのLIVE写真集を収録したLPサイズスペシャルパッケージとなっている。完全生産限定盤の特典DISC内容は後日発表予定という。
女王蜂 全国ホールツアー2025＜狂詩曲〜ギャル爆誕〜＞
7,800円（税込／全席指定）
※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可
※注意事項は公式HPにて
●発売日
2024年12月21日（土）
●日程
日程：2025年1月18日（土）
会場：埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
時間：開場17:00 / 開演18:00
問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/）
日程：2025年1月25日（土）
会場：福岡サンパレス
時間：開場17:00 / 開演18:00
問い合わせ：キョードー西日本（0570-09-2424 / 11:00〜15:00（日曜日 / 祝日休））
日程：2025年2月1日（土）
会場：北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）
時間：開場17:00 / 開演18:00
問い合わせ：マウントアライブ（050-3504-8700 / 平日 11:00~18:00)
日程：2025年2月11日（火・祝）
会場：新潟県民会館
時間：開場17:00 / 開演18:00
問い合わせ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100（営業時間：火〜金 12:00〜16:00/土曜 10:00〜15:00（休業日：月・日・祝））
日程：2025年2月16日（日）
会場：宮城・仙台サンプラザホール
時間：開場17:00 / 開演18:00
問い合わせ：ジー・アイ・ピー（https://www.gip-web.co.jp/t/info）
日程：2025年2月18日（火）
会場：東京・LINE CUBE SHIBUYA
時間：開場18:00 / 開演19:00
問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/）
日程：2025年2月24日（月・祝）
会場：大阪・フェスティバルホール
時間：開場17:00 / 開演18:00
問い合わせ：YUMEBANCHI（06-6341-3525 / 平日12:00~17:00)
日程：2025年2月28日（金）
会場：愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館フォレストホール
時間：開場18:00 / 開演19:00
問い合わせ：JAILHOUSE（052-936-6041/平日11:00〜15:00）(www.jailhouse.jp)
［チケット先行先行］
●女王蜂FCサイト先行受付
2024年11月22日（金）20:00〜12月1日（日）23:59
https://clubofqb.com/
●オフィシャルHP先行受付
2024年12月2日（月）12:00〜2024年12月8日（日）23:59
https://eplus.jp/ziyoouvachi25/
映像商品『結成15周年記念単独公演 「正正正(15)」』
●収録概要
完全生産限定盤（BD+BD）：\13,200（税込）
AIXL-200〜202 ※48P LIVE写真集＋LPサイズスペシャルパッケージ
通常盤（BD）：\7,700（税込）AIXL-203
通常盤（DVD）：\6,600（税込） AIBL-9505
●商品予約：https://queenbee.lnk.to/nQ9qlE
◎完全生産限定盤（DISC-01：Blu-ray）/ 通常盤（Blu-ray/DVD）：共通収録
＜結成15周年記念単独公演 「正正正(15)」＞
-2024.04.20 国立代々木競技場 第一体育館-
［Track List］
01.BL
02.おままごと
03.催眼術
04.犬姫
05.バイオレンス
06.02
07.P R I D E
08.KING BITCH
09.デスコ
10.油
11.ヴィーナス
12.メフィスト
13.十二次元
14.01
15.黒幕
16.つづら折り
17. Introduction：Plan B
18.HALF
19.火炎
20.IMITATION
21.超メモリアル
◎完全生産限定盤（DISC-02：Blu-ray）※収録内容は後日発表
［店舗特典］
・オフィシャルファンクラブ”CLUB OF qb”限定特典：完全生産限定盤絵柄ビジュアルポスター
・Amazon.co.jp限定特典：LIVE写真ビジュアルシート（5枚入り）
・楽天ブックス限定特典：15周年ロゴクリアポーチ
・セブンネット限定特典：15周年ロゴトート型エコバッグ
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