±ß¹»Ö¡¡¡Ö¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡×½é¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´¥ÇÕÁ°¤Ë¿ì¤ÃÊ§¤¦¡Ö¤¿¤¤¤¬¤¤°û¤ó¤Ç¤ó¤Í¤ó¡×
¡¡²Î¼ê¤Î±ß¹»Ö¡Ê£·£±¡Ë¡¢Íî¸ì²È¤Î·îÄâÈ¬¸÷¡Ê£´£·¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³Ç·Æâ¤¹¤º¡Ê£²£³¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢Âçºå¡¦ÀðÄ®¸ø±à¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ìº×¤ê¡ª¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¥Õ¥§¥¹£²£°£²£´¡×¡Ê£²£²¡Á£²£´Æü¡Ë¤Î´¥ÇÕ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£¸Ç¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¤ÎÀ¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡×½é¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë±ß¤äÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¬¸÷¡¢»³Ç·Æâ¡¢±©Ìî¾½µª¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª²ÎÍØº×¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷À¥Ç¥å¥ª¡Ö²Ö¡ö²Ö¡×¤ä²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó¡×¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¿Í´Ö¹ñÊõ¤µ¤ó¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¶¸¸À»Õ¡¦ÏÂÀô¸µ×½¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÌ¡¹¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½ÐÀÊÍ½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿±©Ìî¤Ï¡Ö¤³¤Î´¥ÇÕ¤Ï¡¢¥Î¡¼¥®¥ã¥é¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤Ç¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£´¥ÇÕÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥°¥é¥¹¤¬È¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ß¤Ï¡Ö¤¿¤¤¤¬¤¤°û¤ó¤Ç¤ó¤Í¤ó¡£¤³¤ì¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù°û¤ß²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È£²¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥´¥¥²¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡±ß¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿´¥ÇÕ£Â£Ç£Í¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç´¥ÇÕ¡ª¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´¥ÇÕ¤·¡¢»³Ç·Æâ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö²Ö¡ö²Ö¡×¤Î¤³¤¸¤Þ¤¤¤Å¤ß¤Ï¡Ö¡Ê²ñ¾ì¤¬¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ë¤ª¤¤¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«º¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢£²¿Í¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡±ß¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¤Î¤ªº×¤ê¤À¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥í¥Ù¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°Å¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤éËèÆü¡£³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê¤ß¤ó¤Ê¡Ë¤³¤ì¤ÇÈ¯»¶¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é£²Ç¯ÌÜ¤Î»³Ç·Æâ¤Ï¡Ö¡ÊÍè¾ìµÒ¤Î¡Ë¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù°¦¤Ã¤Æ¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¡£¡Ø¤¹¤º¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤ë¤è¡£¹¥¤¤ä¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£´ØÀ¾¤Î¿Í¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤¿£±Æü¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£