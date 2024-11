TOMORROW X TOGETHERⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights

TOMORROW X TOGETHERが22日、京セラドーム大阪で開催のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」に出演。「Ponta Pass Global Favorite Artist」と「Fans' Choice」を受賞した。

K-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、日本時間基準で11月22日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、 11月22日と23日に日本の京セラドーム大阪で開催され、アメリカから日本につながるリレー配信を通じてオフラインを越えて全世界に生中継される。

4月に6thミニアルバムが日本オリコン「週間アルバムランキング」首位にランクインしたTXTは、「海外アーティスト初の10アルバム連続週間1位」という大記録を作った。また、 先日「第75回紅白歌合戦」に初出場を決めた。

「Ponta Pass Global Favorite Artist」受賞について、「このような貴重な賞をいただけるように応援してくださったMOAの皆さんありがとうございます。今年1年間MOAのみなさんのおかげで大きな力になりました。常に僕たちのために面倒を見てくださるスタッフの方たちにも感謝したいと思います。SOOBINさん見ていますか?この賞を持って帰るからね。早く元気になって!」と体調不良のため欠席しているSOOBINに呼びかける場面も。

イベント後半では「Fans' Choice」受賞したTOMORROW X TOGETHERは、「この賞をいただけたのは、愛するMOAの皆さんのおかげだと思います。これからももっと頑張れという、励ましの意味だと思って、もっと素敵なステージをお見せしていくTOMORROW X TOGETHERになりたいと思います。そして、SOOBINさんが今、僕たちを見てくれています!」と受賞の喜びを語った。【「MAMA AWARDS」とは】

CJ ENM主催の「MAMA AWARDS」は1999年に第1回目の授賞式「Mnet映像音楽大賞」として開催。2009年に「Mnet Asian Music Awards(MAMA)」に改称し、25年にわたってK-POPを牽引している授賞式。CJ ENMは、K-POPの影響力がアジアからグローバルに拡大するなどグローバル音楽市場の変化に合わせ、2022年より「MAMA AWARDS」にリブランディングと同時に歴代最大スケールを更新した。毎年、最高のアーティストが作り出す象徴的なシーンと歴代級の舞台技術力が一つになり、名実共代表的なグローバルK-POP授賞式として権威を保ち続けている。