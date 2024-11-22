µÜÀ¤Î°Ìï¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇåºÎï¤Ê·Ê¿§¤Ï¡Ä¡×ÅìËÌ¤Ë¤¢¤ë½É¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤éÄ¯¤á¤ëÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤È¤Ï¡©
ÇÐÍ¥¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡Ê¤ß¤ä¤»¡¦¤ê¤å¤¦¤Ó¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! µÜÀ¤LOCKS!¡×¡ÊËè½µ¿åÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£11·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢µÜÀ¤¤¬¡ÈÈþ¡É¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÀ¤¡§ËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀÄ¿¹²°¡×¤È¤¤¤¦½É¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¸«¤ë·Ê¿§¤Ç¤¹¡ª ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï½©¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬°ìÈÖ¤è¤¯¤Æ¡¢¹ÈÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¥Ö¥ï¡Á¥Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤¬²ù¤·¤¤¤Î¤è¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ²±¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
µÜÀ¤¡§¤¢¤È¼¡¤ËËÍ¤¬»×¤¦¡ÖÈþ¡×¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ó¤Ã¤ÆËÍ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤É¤Î¤°¤é¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤¬°ìÈÖ¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª ¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤â°ìµ¤¤Ë¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈËÍ¤Î²Ö¤¬¥Ö¥ï¥Ã¤Æ³«¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤¬¤¹¤Ã¤´¤¯¤¤ì¤¤¤ÇÈþ¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï
µÜÀ¤¡§ËÍ¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤Ç¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀÄ¿¹²°¡×¤È¤¤¤¦½É¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¸«¤ë·Ê¿§¤Ç¤¹¡ª ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï½©¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬°ìÈÖ¤è¤¯¤Æ¡¢¹ÈÍÕ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¥Ö¥ï¡Á¥Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥«¥á¥é¤ò»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤¬²ù¤·¤¤¤Î¤è¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ²±¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ëhttps://www.instagram.com/p/DBDoyb5pTs7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/