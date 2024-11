ME:Iⓒ CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

ガールズグループのME:Iが22日、京セラドーム大阪で開催のK-POP授賞式『2024 MAMA AWARDS』に出演。「Favorite New Asian Artist」受賞し、「&ME」と「Click」の2曲をパフォーマンスした。

【動画】ME:I「2024 MAMA AWARDS REDCARPET」の模様

K-POP 授賞式「2024 MAMA AWARDS」は、日本時間基準で11月22日にアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアター、 11月22日と23日に日本の京セラドーム大阪で開催され、アメリカから日本につながるリレー配信を通じてオフラインを越えて全世界に生中継される。

「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で誕生。デビューと 同時に日本オリコンチャート1位を獲得し、2nd single「Hi- Five」がMV再生数1300万回を突破する等、凄まじい勢いで成長を見せ、先日「第75回紅白歌合戦」に初出場を決めたME:I。

RANとMIUによるダンスパフォーマンスからスタート!

そこからモノトーンの衣装に身をまとったME:Iのメンバー8人がステージ奈落から競り上がりで登場。1曲目に届けたのは、「&ME」。アッパーチューンでオーディエンスのテンションを高めていく。クールなダンスを挟み、着用していたブラックのジャケットを脱ぎ、真っ白な衣装に装いを変えデビュー曲「Click」を届けた。ポップなナンバーで会場を盛り上げた。

「Favorite New Asian Artist」受賞したME:Iは、「このような賞をいただけてありがとうございます。言葉にできないくらい感動しています。たくさんの方の未来を明るく彩れるようなアーティストでいられたらと思います」と喜びを語った。【「MAMA AWARDS」とは】

CJ ENM主催の「MAMA AWARDS」は1999年に第1回目の授賞式「Mnet映像音楽大賞」として開催。2009年に「Mnet Asian Music Awards(MAMA)」に改称し、25年にわたってK-POPを牽引している授賞式。CJ ENMは、K-POPの影響力がアジアからグローバルに拡大するなどグローバル音楽市場の変化に合わせ、2022年より「MAMA AWARDS」にリブランディングと同時に歴代最大スケールを更新した。毎年、最高のアーティストが作り出す象徴的なシーンと歴代級の舞台技術力が一つになり、名実共代表的なグローバルK-POP授賞式として権威を保ち続けている。