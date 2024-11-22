Åö»þ¤ÏPFP¤Î°ÕÌ£ÃÎ¤é¤º¡ª¡©¸µ3³¬µé²¦¼Ô¤¬ÅÁÀâ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤Î°ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÂÇ¤ÁÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
¡¡¸µÀ¤³¦3³¬µé²¦¼Ô¤ÎÈ¬½Å³ßÅì»á¡Ê41¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£14Ç¯¤ËÂÐÀï¤·¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¡É¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤È¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬½Å³ß»á¤Ï13Ç¯¤ËWBC¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ2³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£14Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þPFP¡Ê¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ë1°Ì¤À¤Ã¤¿¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ï¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢ÂÐÀï¤òÈò¤±¤ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬Â³½Ð¡£
¡¡¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ï¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤ò»ß¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï¡Ö»ØÌ¾»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¥í¥Þ¥´¥ó¤È¤Î»ØÌ¾»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤¤¤Ä¤«ÂÐÀï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤éº£¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡Ö¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂÐÀï¤òÎ»¾µ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÅö»þ¤ÏPFP¤Î°ÕÌ£¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤â¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥¶¥ì¥¹Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¨¤¯½À¤é¤«¤¤¤â¤Î²¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢ËÍ¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÁ´ÉôÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Î¶¯¤µ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È·Ò¤®¤ÎÂ®¤µ¡£1È¯¤â¤é¤Ã¤¿¤é¼¡¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÇ¤ÁÊÖ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤é¤Þ¤ÀÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æºâ»º¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ2ÅÙÌÜ¤ÎÎÞ¤¬Î®¤ì¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÊý´Þ¤á¤ÆÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£