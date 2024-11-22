ÀôË¼Êæ»á¡¡À¯³èÈñ¤á¤°¤ë¼«Ì±ÅÞ¤Î180ÅÙÊý¿ËÅ¾´¹¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤Ç¤¤¿¤ó¤ä¤ó¡ª¡×
¡¡Á°ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÀôË¼Êæ»á¤¬£²£²Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÀôË¼Êæ¤Î¾ðÇ®¥é¥¸¥ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤ÎºÆ²þÀµ¤Ë¸þ¤±´ðËÜÊý¿Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡´ðËÜÊý¿Ë¤Ç¤Ï¡¢»È¤¤Æ»¤Î¸ø³«µÁÌ³¤¬¤Ê¤¤À¯ºö³èÆ°Èñ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤ÈÌÀµ¡£³°¸òµ¡Ì©¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤¢¤ë»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸øÉ½ÊýË¡¤ò¹©É×¤·¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë´Æºº¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àô»á¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è¤µ¤¹¤¬¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ±°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤ÎÁíÁªµó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¯¼£²þ³×¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºÑ¤Þ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ìÌîÅÞ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Àè¤Ë¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÆ°¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
¡¡À¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢ÁíÁªµó½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤°¤ËÇÑ»ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Ç¤¤¿¤ó¤ä¤ó¤È¡£¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¤¸¤ã¤¢²¿¤ä¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤ÏÈãÈ½¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤¬ÁíÁªµó¤Î·ë²Ì¡¢¡Ø¤Ç¤¤ë¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ì¤ÐÀ¯¼£¤¬Æ°¤¯¾ÝÄ§¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¼¤Ò»ä¤ò¡£´õË¾¤·¤Þ¤¹¤ï¡£¼ê¾å¤²¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¡£¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ø¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¤Ê¤¢¡Ä¡£¤Á¤ã¤ó¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£²¿¤Ç¤â¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤ËàÎ©¸õÊäá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£