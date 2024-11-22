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11·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00 Cover Art
11·î24Æü¡ÊÆü¡Ë21:00 MV Teaser Photo #1
11·î25Æü¡Ê·î¡Ë21:00 MV Teaser Photo #2
11·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë21:00 MV Teaser Photo #3
11·î27Æü¡Ê¿å¡Ë21:00 MV Teaser #1
11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë21:00 MV Teaser #2
11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë00:00 Digital Single
11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë21:00 Music Video
Mrs. GREEN APPLE - µ¼ÔÈ¯É½ Press Conference
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Folktale
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Coffee
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PARTY
#6 ÀÄ¤µ¤Î¥«¥±¥é
Interlude
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Just a Friend
Attitude
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Interlude
Feeling
Interlude
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Soranji
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The White Lounge -reprise-
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Documentary -- Episode 6 ¡ÈThe White Lounge¡É
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