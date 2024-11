Eveが、TVアニメ『アオのハコ』EDテーマとして書き下ろした楽曲「ティーンエイジブルー」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は、11月27日にリリースされる最新アルバム『Under Blue』にも収録されるので、是非チェックして欲しい。

TVアニメ『アオのハコ』



10月3日(木)より毎週木曜よる11時56分からTBS系28局全国同時放送中EDテーマ Eve「ティーンエイジブルー」配信中配信リンク:https://tf.lnk.to/teenageblue[配信情報]Netflixにて10月4日(金)より先行配信中※他各配信サイトはTV放送終了後に順次配信アニメ放題、ABEMA、FOD、FODチャンネル for Prime Video、J:COM STREAM、J:COM STREAM 見放題、SPOOX powered by Lemino、スマートパスプレミアム、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV、TELASA(見放題プラン)、TELASA(レンタル)、ニコニコ、HAPPY!動画(スマートフォン専用)、バンダイチャンネル、ビデックス、Hulu、Prime Video、Prime Video(レンタル)、ふらっと動画、milplus、milplus 見放題パックプライム、U-NEXT、Lemino※五十音順[STAFF]原作:三浦糀(集英社「週刊少年ジャンプ」連載)監督:矢野雄一郎リーズ構成・脚本:柿原優子キャラクターデザイン・総作画監督:谷野美穂色彩設計:今野成美美術監督:藤井王之王撮影監督:川下裕樹編集:笠原義宏音響監督:明田川仁音楽:大間々昴クリエイティブアドバイザー:モギ シンゴ企画プロデュース:UNLIMITED PRODUCE by TMSアニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム[CAST]猪股大喜:千葉翔也鹿野千夏:上田麗奈蝶野雛 :鬼頭明里笠原匡 :小林千晃針生健吾:内田雄馬 ほか[主題歌]オープニングテーマ:Official髭男dism「Same Blue」(IRORI Records / PONY CANYON)エンディングテーマ:Eve「ティーンエイジブルー」(TOY'S FACTORY)公式サイト:https://aonohako-anime.com/公式X:@aonohako_PR