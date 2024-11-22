TVアニメ『アオのハコ』



10月3日（木）より毎週木曜よる11時56分からTBS系28局全国同時放送中EDテーマ Eve「ティーンエイジブルー」配信中配信リンク：https://tf.lnk.to/teenageblue［配信情報］Netflixにて10月4日（金）より先行配信中※他各配信サイトはTV放送終了後に順次配信アニメ放題、ABEMA、FOD、FODチャンネル for Prime Video、J:COM STREAM、J:COM STREAM 見放題、SPOOX powered by Lemino、スマートパスプレミアム、ｄアニメストア、ｄアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV、TELASA（見放題プラン）、TELASA（レンタル）、ニコニコ、HAPPY！動画（スマートフォン専用）、バンダイチャンネル、ビデックス、Hulu、Prime Video、Prime Video（レンタル）、ふらっと動画、milplus、milplus 見放題パックプライム、U-NEXT、Lemino※五十音順［STAFF］原作：三浦糀（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）監督：矢野雄一郎リーズ構成・脚本：柿原優子キャラクターデザイン・総作画監督：谷野美穂色彩設計：今野成美美術監督：藤井王之王撮影監督：川下裕樹編集：笠原義宏音響監督：明田川仁音楽：大間々昴クリエイティブアドバイザー：モギ シンゴ企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMSアニメーション制作：テレコム・アニメーションフィルム［CAST］猪股大喜：千葉翔也鹿野千夏：上田麗奈蝶野雛 ：鬼頭明里笠原匡 ：小林千晃針生健吾：内田雄馬 ほか［主題歌］オープニングテーマ：Official髭男dism「Same Blue」（IRORI Records / PONY CANYON）エンディングテーマ：Eve「ティーンエイジブルー」（TOY'S FACTORY）公式サイト：https://aonohako-anime.com/公式X：@aonohako_PR