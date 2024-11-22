Eve、TVアニメ『アオのハコ』EDテーマ「ティーンエイジブルー」MV公開
Eveが、TVアニメ『アオのハコ』EDテーマとして書き下ろした楽曲「ティーンエイジブルー」のミュージックビデオを公開した。
◆Eve MV
本楽曲は、11月27日にリリースされる最新アルバム『Under Blue』にも収録されるので、是非チェックして欲しい。
TVアニメ『アオのハコ』
EDテーマ Eve「ティーンエイジブルー」配信中配信リンク：https://tf.lnk.to/teenageblue
［配信情報］
Netflixにて10月4日（金）より先行配信中
※他各配信サイトはTV放送終了後に順次配信
アニメ放題、ABEMA、FOD、FODチャンネル for Prime Video、J:COM STREAM、J:COM STREAM 見放題、SPOOX powered by Lemino、スマートパスプレミアム、ｄアニメストア、ｄアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV、TELASA（見放題プラン）、TELASA（レンタル）、ニコニコ、HAPPY！動画（スマートフォン専用）、バンダイチャンネル、ビデックス、Hulu、Prime Video、Prime Video（レンタル）、ふらっと動画、milplus、milplus 見放題パックプライム、U-NEXT、Lemino
※五十音順
原作：三浦糀（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）
監督：矢野雄一郎
リーズ構成・脚本：柿原優子
キャラクターデザイン・総作画監督：谷野美穂
色彩設計：今野成美
美術監督：藤井王之王
撮影監督：川下裕樹
編集：笠原義宏
音響監督：明田川仁
音楽：大間々昴
クリエイティブアドバイザー：モギ シンゴ
企画プロデュース：UNLIMITED PRODUCE by TMS
アニメーション制作：テレコム・アニメーションフィルム
［CAST］
猪股大喜：千葉翔也
鹿野千夏：上田麗奈
蝶野雛 ：鬼頭明里
笠原匡 ：小林千晃
針生健吾：内田雄馬 ほか
［主題歌］
オープニングテーマ：Official髭男dism「Same Blue」（IRORI Records / PONY CANYON）
エンディングテーマ：Eve「ティーンエイジブルー」（TOY'S FACTORY）
公式サイト：https://aonohako-anime.com/
公式X：@aonohako_PR
Major 4th Full Album『Under Blue』
収録楽曲
1. lazy cat （新録）
2. ティーンエイジブルー （TVアニメ 『アオのハコ』EDテーマ)）
3. 逃避行
4. 虎狼来（ギャツビー メタラバーシリーズ』プロモーションタイアップソング）
5. ファイトソング（TVアニメ『チェンソーマン』第12話エンディング・テーマ）
6. 花星 （新録）
7. 冒険録 （スマートフォン向けゲーム「アスタータタリクス」オープニングテーマ）
8. Byme （新録）
9. 巻物語 （コロコロコミック５５５号記念PVテーマソング）
10. インソムニア （『映画 マイホームヒーロー』主題歌）
11. Bubble feat. Uta （映画『バブル』OPテーマ）
12. スイートメモリー（TVアニメ『小市民シリーズ』OPテーマ）
13. 白雪 （映画『ブラックナイトパレード』主題歌）
14. Midnight Runway （新録）
15. ぼくらの （TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」6期第2クールOPテーマ）
16. 花嵐 （ブルボン「アルフォート」CMソング）
17. さよならエンドロール （新録）
18. Under Blue （新録）
19. 夢に逢えたら （新録）
［形態］
・青底盤（完全生産限定盤・特製BOX仕様）［CD＋GOODS＋ブックレット（36P）＋特製BOX］
\6,600（税込）/ TFCC-81105
・映像盤（初回生産限定盤）［CD＋Blu-ray＋豪華ブックレット（60P）＋Zip付外箱仕様］
\8,800（税込）/ TFCC-81106〜81107
・通常盤 ［CD Only］\3,300（税込）/ TFCC-81108
［Blu-ray収録内容］（映像盤のみ）
＜Eve Live 2023 花嵐 -2023.11.26 at さいたまスーパーアリーナ＞
fanfare
ナンセンス文学
ファイトソング
白銀
トーキョーゲットー
夜は仄か
楓
羊を数えて
迷い子
虎狼来
群青讃歌
fanfare
ドラマツルギー
アウトサイダー
バウムクーヘンエンド
アヴァン
廻廻奇譚
ぼくらの
退屈を再演しないで
花嵐
ラストダンス
Sister
君に世界
お気に召すまま
［Music Video 収録曲］
Bubble feat. Uta
白雪
ファイトソング
ぼくらの
冒険録
虎狼来
花嵐
逃避行
インソムニア
スイートメモリー
Byme
［全形態共通 初回プレス分封入特典］
＜Eve Arena Tour 2025「Under Blue」＞
最速先行抽選シリアルコード
※神奈川・K-Arena Yokohama 公演はシリアルの対象外
※アルバム全形態封入特典のシリアルコードから申し込み可能
［店舗別予約･購入者特典］
・アニメイト / アニメイト通販
collaboration CD （フラットウッズのモンスターみたいに / pray）
※collaboration CD （フラットウッズのモンスターみたいに / pray）は事前に配信された楽曲で、アニメイトオリジナル特典として初のCD化となる
・TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く
self cover CD （Glorious Day feat.初音ミク / メメント feat.nqrse）
・TSUTAYA RECORDS / TSUTAYAオンラインショッピング ：缶ミラー
※一部店舗を除く
・HMV / HMV&BOOKS online：ポストカード
※一部店舗を除く
・Amazon.co.jp
青底盤（完全生産限定盤）・映像盤（初回生産限定盤）：コットン巾着
通常盤：メガジャケ
映像盤（初回生産限定盤）・通常盤の購入者に先着で「デコダン」に梱包してお届け
※青底盤（完全生産限定盤）は対象外
※すでに特典付カートで予約した場合も対象
※特典無しカートで予約・購入する場合は対象外
※配送中の凹みや破損、汚れなどによる交換は不可
※特典は無くなり次第、終了
・楽天ブックス：スマホショルダー
・トイズストア：ステッカー
・応援ショップ：告知ポスター（B2サイズ）
※各特典に関する詳細は各店にて
※特典は商品引き取り時に受け取りとなる
※特典のデザインは一部変更になる可能性あり
＜Eve Arena Tour 2025 「Under Blue」＞
2025年7月12日（土） OPEN：18:00 / START：19:00
2025年7月13日（日） OPEN：15:00 / START：16:00
大阪・大阪城ホール
2025年7月19日（土） OPEN：17:30 / START：19:00
2025年7月20日（日）OPEN：15:30 / START：17:00
福岡・マリンメッセ福岡B館
2025年7月26日（土） OPEN：18:00 / START：19:00
2025年7月27日（日）OPEN：16:00 / START：17:00
仙台・ゼビオアリーナ仙台
2025年8月16日（土） OPEN：18:00 / START：19:00
2025年8月17日（日）OPEN：16:00 / START：17:00
神奈川・K-Arena Yokohama
2025年8月23日（土）OPEN：17:30 / START：19:00
2025年8月24日（日）OPEN：15:30 / START：17:00
［チケット］
全席指定：\9,800 （税込）
※すべて電子チケットでの販売
※1人1公演4枚まで購入可能
※未就学児童入場不可
関連リンク
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