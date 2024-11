ストレイテナーが、『連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』とコラボした「Skeletonize!」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は、10月30日にリリースされた12枚目のオリジナルアルバム『The Ordinary Road』に収録されており、『連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』第7話エンディングテーマに起用されている。

ミュージックビデオは、『連続ドラマW ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』の第7話の映像を中心に構成されたコラボミュージックビデオとなってる。ストレイテナーの「Skeletonize!」との濃密なコラボレーションに注目してほしい。

■12thオリジナルアルバム『The Ordinary Road』



2024年10月30日(水)リリース予約リンク:https://straightener.lnk.to/theordinaryroadPR初回限定盤A(CD+Blu-ray)2023年11月8日(水)、アニバーサリーイヤーを記念して、当時まだ2人編成だったストレイテナーが初めてワンマンライブを開催した思い出のライブハウス「下北沢SHELTER」(キャパ200人)にて行われたLIVEを全曲収録。抽選で選ばれた数少ないファンしか観れなかった貴重なLIVE!まさにストレイテナーのLIVEの原点!!初回限定盤B(CD+Blu-ray)2024年8月12日(月祝)Zepp DiverCityにて行われた、ライブでは滅多に披露されないマニアックな楽曲のみのセットで行われるマニアックセットリストLIVE「STRAIGHTENER MANIA」を全曲収録!CD(全10曲収録)1.COME and GO2.Zero Generation3.Skeletonize!(『連続ドラマW ゴールデンカムイー北海道刺青囚人争奪編ー』第7話エンディングテーマ)4.Exelion5.リヒトミューレ6.雨の明日7.インビジブル8.工場夜景9.パレイドリア10.Uncertain初回限定盤A Blu-ray(全20曲収録)<BIRTHDAY OF THE LOST WORLD>2023.11.08 at Shimokitazawa SHELTERROCKSTEADYREBIRTHThe World RecordDISCOGRAPHYYES, SIR倍で返せ!瞬きをしない猫吉祥寺月に読む手紙Sunny Suicide原色TODAYSilver Lining246No CutスパイラルMAGIC WORDSLast StargazerBERSERKER TUNEYES, SIR初回限定盤B Blu-ray(全20曲収録)テナモバ presents<STRAIGHTENER MANIA>vol.2 2024.08.12 at Zepp DiverCity (TOKYO)プロローグDON'T FOLLOW THE LIGHTALIBISTILLNESS IN TIMEDiamond PhillipsThe NowaristWonderforniaRESTSad CodeDark Blue DayCurtain FallsAlternative DancerDiveAFTER THE CALMForce星の夢ETERNALSINGAfter SeasonCOME and GO■初回限定盤A(CD+BD)三方背スリーブケース仕様TYCT-69316 8,580円(税込)■初回限定盤B(CD+BD)三方背スリーブケース仕様TYCT-69317 8,580円(税込)■通常盤(CD)TYCT-60236 3,300円(税込)[主要チェーン先着オリジナル特典]・Amazon.co.jp:メガジャケ・TOWER RECORDS :A5クリアファイル・楽天ブックス: アクリルキーホルダー・その他一般店共通特典:CDサイズステッカー※特典は先着のため、無くなり次第※一部お取扱いのない店舗・オンラインショップもあるため、詳しくは購入希望の店舗・サイトにて※オリジナル特典対象店舗はその他一般店共通特典対象外。