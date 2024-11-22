¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛË¾ºÎ¶¤¬µÕÅ¾¤È¤Ã¤¿¤ê¤Ç12¾¡¡¡Âç¤ÎÎ¤¥³¡¼¥ë¤Ë¤âÍ¾Íµ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×
à¶¯¥á¥ó¥¿¥ëá¤À¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£³ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢Âç´ØË¾ºÎ¶¡Ê£²£µ¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬¿·Âç´ØÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£´¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤òÂà¤±¤Æ£±£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤È¤Ã¤¿¤ê¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÆ°¤¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤ÆÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¡Ê¤Î·è¤Þ¤ê¼ê¡Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÂÎ¤¬È¿±þ¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡£¹·î¤Î½©¾ì½ê¤ÇÍ¥¾¡¸å¤ËÂç´Ø¾º¿Ê¤·¤¿ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢¼èÁÈÁ°¤Ë¤Ï´ÑµÒÀÊ¤«¤é¼êÇï»ÒÉÕ¤¤ÎàÂç¤ÎÎ¤¥³¡¼¥ëá¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËË¾ºÎ¶¤Ï¡Ö¡ÊÀ¼±ç¤¬¡ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£àË¾ºÎ¶¥³¡¼¥ëá¤â¤¢¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ËÂç´Ø¶×ºù¡Ê£²£·¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤¬£±ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢»òÇÕÁè¤¤¤Ï»ö¼Â¾å£²¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¡©¡¡Á´Á³¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ÎÆü¤ÎÁêËÐ¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤â¤¦Èè¤ì¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£»Ä¤ê£²Æü½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡×¤È¼«¤é¼èºà¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢»ÙÅÙÉô²°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£