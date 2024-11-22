µÆÃÓÆüºÚ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷hina_ii211¡Ë¤è¤ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ëÂîµåÁª¼ê¡×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ÎµÆÃÓÆüºÚ¤µ¤ó¤¬2024Ç¯11·î21Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢»î¹çÇÔÂà¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¾Æ¤­Æù¤ÈÂçÀ¹¤ê¤Î¤´ÈÓ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì...¡Ö½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×

µÆÃÓ¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡¢¡Ö11·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜÂîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÀÄ¿¹¸©Í½Áª¤Çº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢·ë²Ì¤Ï½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤Þ¤¿ÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£

Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¾Æ¤­Æù¤È¤É¤ó¤Ö¤ê¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿ÂçÀ¹¤ê¤Î¤´ÈÓ¡¢¥µ¥é¥À¤òÁ°¤Ë¡¢µÆÃÓ¤µ¤ó¤¬¸ý¤ò³«¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤ó ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¢ö ÇòÈÓ»³À¹¤ê¿©¤Ù¤ë¤ÎÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½à·è¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤é¤â¤¦¤¢¤È°ìÂ©¤ä¡£¾ÆÆù¿©¤Ù¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¡Ö¾Æ¤­Æù¤ÎÁ°¤Ç¤âÆ©ÌÀ´¶¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡¼ ½÷Í¥¤µ¤ó¤¤¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

µÆÃÓ¤µ¤ó¤ÏSNS¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢ÂçÀ¹¤ê¤Î¤´ÈÓ¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£