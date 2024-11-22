2nd ALBUM『VIIsual』



2024年12月4日（水）※配信リリースも同日https://TravisJapan.lnk.to/VIIsualCD［形態］●FC限定盤（2CD+1Blu-ray＋1グッズ / 2CD+1DVD＋1グッズ）仕様：ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレット＋グッズ（アクリルミラー）・FC限定盤（2CD＋Blu-ray＋グッズ）PROJ-1930 / \5,480（税込）・FC限定盤（2CD＋DVD＋グッズ）PROJ-1931 / \4,980（税込）・収録内容Disc1（CD）：共通13曲収録Disc2（CD）：ユニット曲3曲Disc3（Blu-ray / DVD）：特典映像●初回T盤（1CD+1Blu-ray / 1CD+1DVD）仕様：三方背ケース＋デジパック＋ブックレット・初回T盤（CD＋Blu-ray）UPCC-9006 / \4,480（税込）・初回T盤（CD＋DVD）UPCC-9007 / \3,980（税込）・収録内容Disc1（CD）：共通13曲収録Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像●初回J盤（2CD）仕様：三方背ケース＋デジパック＋ブックレット・初回J盤（2CD）UPCC-9008/9/ \3,980（税込）・収録内容Disc1（CD）：共通13曲収録Disc2（CD）：ジュニア時代曲9曲●通常盤 初回プレス（1CD）※初回プレス生産分仕様：三方背ケース＋ジュエルケース＋ブックレット・通常盤 初回プレス生産限定（CD）UPCC-9010 / \3,300（税込）・収録内容Disc1（CD）：共通13曲＋ボーナストラック3曲［TRACK LIST］■全形態Disc1（CD・共通13曲＋★通常盤限定3曲）01. Crazy Crazy02. Golden Girl03. Sweetest Tune04. Fly Higher05. BO$$Y06. Rush07. Whiskey and Tonic08. T.G.I. Friday Night09. HBD10. Fireflies11. Thrill12. Staying with you13. Underdogs★14. T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-★15. Crazy Crazy - Yunosuke Remix★16. BO$$Y - ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix［FC限定盤］Disc2（CD）01. Trick! Trick! （宮近・七五三掛・松倉）02. Warm it Up（中村・松田）03. Lonely Stars（川島・吉澤）Disc3（Blu-ray / DVD）・T.G.I. Friday Night -Video Clip-・Sweetest Tune -Video Clip-・Crazy Crazy -Video Clip-・BO$$Y -Video Clip-・Crazy Crazy -Behind the scenes-・BO$$Y -Behind the scenes-・“Trick! Trick!”, “Warm it Up”, “Lonely Stars” -Recording behind the scenes-・VIIsual特別企画 ~憧れのおうちデート~［初回T盤］Disc2（Blu-ray / DVD）・T.G.I. Friday Night -Video Clip-・Sweetest Tune -Video Clip-・Crazy Crazy -Video Clip-・BO$$Y -Video Clip-・T.G.I. Friday Night -Behind the scenes-・Sweetest Tune -Behind the scenes-・Crazy Crazy -Behind the scenes-・BO$$Y -Behind the scenes-・VIIsual -Behind the scenes-・Travis Japan‘s House ~VIIsual選手権~［初回J盤］Disc2（CD）01. Dance With Me 〜Lesson 1〜02. Happy Groovy03. VOLCANO04. Namidaの結晶05. GET ALIVE［先着外付け特典］・初回T盤（Blu-ray／DVD）共通／特典：クリアポスター（B4）・初回J盤／特典：ステッカーシート（A6）・通常盤（初回プレス分）／特典：トレーディングカード7種セット・3形態同時購入特典／ミニポーチ※3形態＝初回T盤（BD付またはDVD付のいずれか）＋初回J盤＋通常盤（初回プレス）FC限定盤（Blu-ray／DVD）共通／特典：フォトカード（A6）［初回封入特典］・初回T盤（BD付／DVD付）／期間限定動画A視聴用シリアルコード・初回J盤／期間限定動画B視聴用シリアルコード・通常盤（初回プレス）／期間限定動画C視聴用シリアルコード動画視聴期間：2024年12月3日（火）正午12:00〜2025年2月28日（金）18:00まで◆2nd ALBUMと同時配信リリース『VIIsual -Global Edition-』世界へ向けたアルバムの全曲英語バージョン2024年12月4日（水）配信