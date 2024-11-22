Travis Japan、デビュー前の楽曲を収めた2ndアルバム『VIIsual』初回J盤ティザー映像公開
Travis Japanが、12月4日にリリースする2ndアルバム『VIIsual』の初回J盤のティザー映像を公開した。
◆Travis Japan ティザー映像
初回J盤の特典DISCは、CDが1枚付随され、Travis Japanのデビュー前となるジュニア時代の楽曲8曲を収録している。2023年にリリースされた1stアルバム『Road to A』初回J盤の特典ディスクにも彼らのジュニア時代の楽曲が収録されており、今回でデビュー前の楽曲をコンプリートすることができる。また、40ページのブックレットも封入される。
2nd ALBUM『VIIsual』
https://TravisJapan.lnk.to/VIIsualCD
［形態］
●FC限定盤（2CD+1Blu-ray＋1グッズ / 2CD+1DVD＋1グッズ）
仕様：ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレット＋グッズ（アクリルミラー）
・FC限定盤（2CD＋Blu-ray＋グッズ）PROJ-1930 / \5,480（税込）
・FC限定盤（2CD＋DVD＋グッズ）PROJ-1931 / \4,980（税込）
・収録内容
Disc1（CD）：共通13曲収録
Disc2（CD）：ユニット曲3曲
Disc3（Blu-ray / DVD）：特典映像
●初回T盤（1CD+1Blu-ray / 1CD+1DVD）
仕様：三方背ケース＋デジパック＋ブックレット
・初回T盤（CD＋Blu-ray）UPCC-9006 / \4,480（税込）
・初回T盤（CD＋DVD）UPCC-9007 / \3,980（税込）
・収録内容
Disc1（CD）：共通13曲収録
Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像
●初回J盤（2CD）
仕様：三方背ケース＋デジパック＋ブックレット
・初回J盤（2CD）UPCC-9008/9/ \3,980（税込）
・収録内容
Disc1（CD）：共通13曲収録
Disc2（CD）：ジュニア時代曲9曲
●通常盤 初回プレス（1CD）※初回プレス生産分
仕様：三方背ケース＋ジュエルケース＋ブックレット
・通常盤 初回プレス生産限定（CD）UPCC-9010 / \3,300（税込）
・収録内容
Disc1（CD）：共通13曲＋ボーナストラック3曲
［TRACK LIST］
■全形態Disc1（CD・共通13曲＋★通常盤限定3曲）
01. Crazy Crazy
02. Golden Girl
03. Sweetest Tune
04. Fly Higher
05. BO$$Y
06. Rush
07. Whiskey and Tonic
08. T.G.I. Friday Night
09. HBD
10. Fireflies
11. Thrill
12. Staying with you
13. Underdogs
★14. T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-
★15. Crazy Crazy - Yunosuke Remix
★16. BO$$Y - ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix
［FC限定盤］
Disc2（CD）
01. Trick! Trick! （宮近・七五三掛・松倉）
02. Warm it Up（中村・松田）
03. Lonely Stars（川島・吉澤）
Disc3（Blu-ray / DVD）
・T.G.I. Friday Night -Video Clip-
・Sweetest Tune -Video Clip-
・Crazy Crazy -Video Clip-
・BO$$Y -Video Clip-
・Crazy Crazy -Behind the scenes-
・BO$$Y -Behind the scenes-
・“Trick! Trick!”, “Warm it Up”, “Lonely Stars” -Recording behind the scenes-
・VIIsual特別企画 ~憧れのおうちデート~
［初回T盤］
Disc2（Blu-ray / DVD）
・T.G.I. Friday Night -Video Clip-
・Sweetest Tune -Video Clip-
・Crazy Crazy -Video Clip-
・BO$$Y -Video Clip-
・T.G.I. Friday Night -Behind the scenes-
・Sweetest Tune -Behind the scenes-
・Crazy Crazy -Behind the scenes-
・BO$$Y -Behind the scenes-
・VIIsual -Behind the scenes-
・Travis Japan‘s House ~VIIsual選手権~
［初回J盤］
Disc2（CD）
01. Dance With Me 〜Lesson 1〜
02. Happy Groovy
03. VOLCANO
04. Namidaの結晶
05. GET ALIVE
［先着外付け特典］
・初回T盤（Blu-ray／DVD）共通／特典：クリアポスター（B4）
・初回J盤／特典：ステッカーシート（A6）
・通常盤（初回プレス分）／特典：トレーディングカード7種セット
・3形態同時購入特典／ミニポーチ
※3形態＝初回T盤（BD付またはDVD付のいずれか）＋初回J盤＋通常盤（初回プレス）
FC限定盤（Blu-ray／DVD）共通／特典：フォトカード（A6）
［初回封入特典］
・初回T盤（BD付／DVD付）／期間限定動画A視聴用シリアルコード
・初回J盤／期間限定動画B視聴用シリアルコード
・通常盤（初回プレス）／期間限定動画C視聴用シリアルコード
動画視聴期間：2024年12月3日（火）正午12:00〜2025年2月28日（金）18:00まで
◆2nd ALBUMと同時配信リリース『VIIsual -Global Edition-』
世界へ向けたアルバムの全曲英語バージョン
2024年12月4日（水）配信
＜Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual＞
1月4日（土）17:30 START
1月5日（日）13:00 START/17:30 START
1月6日（月）13:30 START/ 18:00 START
1月7日（火）18:00 START
神奈川・横浜アリーナ
2月8日（土）13:00 START/17:30 START
2月9日（日）15:00 START
愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
3月15日（土）13:00 START/17:30 START
3月16日（日）15:00 START
宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
3月29日（土）13:00 START/17:30 START
3月30日（日）15:00 START
マリンメッセ福岡A館
4月5日（土）13:00 START/17:30 START
4月6日（日）15:00 START
静岡・エコパアリーナ
5月4日（日・祝）18:00 START
5月5日（月・祝）13:30 START/ 18:00 START
5月6日（火・休）13:00 START/17:30 START
大阪城ホール
5月31日（土）17:30 START
6月1日（日）13:30 START
北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
6月7日（土）13:00 START/17:30 START
6月8日（日）15:00 START
千葉・ららアリーナ 東京ベイ
関連リンク
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