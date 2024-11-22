¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬·ëº§¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤è¤Í¡×¡¡¤È¤¢¤ë²ÈÄí¤Ç·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿à¤¢¤ë¤¢¤ë¸÷·Êá¤Ë22Ëü¿Í¶¦´¶
¡ÖÉ×ÉØ¤È¤â¤Ëµ²±ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤À¡£
¤³¤Á¤é¤ÏX¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀÄ¤«¤ó¤Ñ¤Á¡Ê¡÷tasorito¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë2024Ç¯11·î12Æü¤ÎÅê¹Æ¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃª¤Ë4¤Ä¤ÎÌÀ¼£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ºòÆü¤ÎËÍ¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌµ¤¤¤«¤éÇã¤ª¤¦¡×
ºòÆü¤ÎºÊ¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌµ¤¤¤«¤éÇã¤ª¤¦¡×
º£Æü¤ÎËÍ¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌµ¤¤¤«¤éÇã¤ª¤¦¡×
º£Æü¤ÎºÊ¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌµ¤¤¤«¤éÇã¤ª¤¦¡×
¡½¡½¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬Ìµ¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÀÉ×ÉØ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¦¥Ã¥«¥ê¹ØÆþ¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦ÀÄ¤«¤ó¤Ñ¤Á¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÊ£¹ØÆþ¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
µíÆý¤ä¿©¥Ñ¥ó¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬à½ÅÊ£¹ØÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°á¤Î¾å°Ì3¤Ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
º£²ó¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬4¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ºÊ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾¯¤·°Â¿´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»÷¤¿¤â¤ÎÉ×ÉØ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸½¾Ý¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï24Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï
¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×
¡ÖµíÆý¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÌÀÆü¤âÇã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Êà¼ºÇÔá¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉ×ÉØ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë