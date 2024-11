【スクウェア・エニックス アルティメットセール~Black Friday 2024~】セール期間:11月22日~12月2日まで※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

スクウェア・エニックスは、オンラインストア「ニンテンドーeショップ」と「PlayStation Store」にてセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール~Black Friday 2024~」を11月22日より開催した。開催期間は12月2日まで。

本セールでは対象となるダウンロード版タイトルが特別価格で販売される。ラインナップには初セールとなる「聖剣伝説 VISIONS of MANA」のほか、「サガ エメラルド ビヨンド」や「FINAL FANTASY XVI」などが対象となっている。

「スクウェア・エニックス アルティメットセール~Black Friday 2024~」ラインナップ(一部)

FINAL FANTASY VII REBIRTH

通常価格:9,878円

セール価格:6,914円(30%オフ)

□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition

通常価格:11,501円

セール:8,050円(30%オフ)

□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」

聖剣伝説 VISIONS of MANA PS4 & PS5

通常価格:8,778円

セール価格:6,583円(25%オフ)

□「PlayStation Store」の「聖剣伝説 VISIONS of MANA PS4 & PS5」

聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition PS4 & PS5

通常価格:12,100円

セール価格:9,075円(25%オフ)

□「PlayStation Store」の「聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition PS4 & PS5」

サガ エメラルド ビヨンド - PS4&PS5/Nintendo Switch

通常価格:7,480円

セール価格:4,488円(40%オフ)

□「PlayStation Store」の「サガ エメラルド ビヨンド - PS4&PS5」

□「PlayStation Store」の「サガ エメラルド ビヨンド - Nintendo Switch」

FINAL FANTASY XVI

通常価格:7,700円

セール価格:5,775円(25%オフ)

□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY XVI」

FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション

通常価格:9,900円

セール価格:7,425円(25%オフ)

□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」

(C) SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO

(C) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:(C)2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.