スクエニ、「アルティメットセール～Black Friday 2024～」をニンテンドーeショップ/PS Storeにて11月22日より開催
セール期間：11月22日～12月2日まで
※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。
スクウェア・エニックスは、オンラインストア「ニンテンドーeショップ」と「PlayStation Store」にてセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール～Black Friday 2024～」を11月22日より開催した。開催期間は12月2日まで。
本セールでは対象となるダウンロード版タイトルが特別価格で販売される。ラインナップには初セールとなる「聖剣伝説 VISIONS of MANA」のほか、「サガ エメラルド ビヨンド」や「FINAL FANTASY XVI」などが対象となっている。
「スクウェア・エニックス アルティメットセール～Black Friday 2024～」ラインナップ（一部）
FINAL FANTASY VII REBIRTH
通常価格：9,878円
セール価格：6,914円（30％オフ）
□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY VII REBIRTH」
FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition
通常価格：11,501円
セール：8,050円（30％オフ）
□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」
聖剣伝説 VISIONS of MANA PS4 ＆ PS5
通常価格：8,778円
セール価格：6,583円（25％オフ）
□「PlayStation Store」の「聖剣伝説 VISIONS of MANA PS4 ＆ PS5」
聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition PS4 ＆ PS5
通常価格：12,100円
セール価格：9,075円（25％オフ）
□「PlayStation Store」の「聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition PS4 ＆ PS5」
サガ エメラルド ビヨンド - PS4&PS5/Nintendo Switch
通常価格：7,480円
セール価格：4,488円（40％オフ）
□「PlayStation Store」の「サガ エメラルド ビヨンド - PS4&PS5」
□「PlayStation Store」の「サガ エメラルド ビヨンド - Nintendo Switch」
FINAL FANTASY XVI
通常価格：7,700円
セール価格：5,775円（25％オフ）
□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY XVI」
FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション
通常価格：9,900円
セール価格：7,425円（25％オフ）
□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」
／- スクウェア・エニックス (@squareenix_jp) November 22, 2024
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