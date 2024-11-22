【スクウェア・エニックス アルティメットセール～Black Friday 2024～】
セール期間：11月22日～12月2日まで
※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

　スクウェア・エニックスは、オンラインストア「ニンテンドーeショップ」と「PlayStation Store」にてセール「スクウェア・エニックス アルティメットセール～Black Friday 2024～」を11月22日より開催した。開催期間は12月2日まで。

　本セールでは対象となるダウンロード版タイトルが特別価格で販売される。ラインナップには初セールとなる「聖剣伝説 VISIONS of MANA」のほか、「サガ エメラルド ビヨンド」や「FINAL FANTASY XVI」などが対象となっている。

「スクウェア・エニックス アルティメットセール～Black Friday 2024～」ラインナップ（一部）

FINAL FANTASY VII REBIRTH

通常価格：9,878円
セール価格：6,914円（30％オフ）

□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY VII REBIRTH」

FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition

通常価格：11,501円
セール：8,050円（30％オフ）

□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」

聖剣伝説 VISIONS of MANA PS4 ＆ PS5

通常価格：8,778円
セール価格：6,583円（25％オフ）

□「PlayStation Store」の「聖剣伝説 VISIONS of MANA PS4 ＆ PS5」

聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition PS4 ＆ PS5

通常価格：12,100円
セール価格：9,075円（25％オフ）

□「PlayStation Store」の「聖剣伝説 VISIONS of MANA Digital Deluxe Edition PS4 ＆ PS5」

サガ エメラルド ビヨンド - PS4&PS5/Nintendo Switch

通常価格：7,480円
セール価格：4,488円（40％オフ）

□「PlayStation Store」の「サガ エメラルド ビヨンド - PS4&PS5」

□「PlayStation Store」の「サガ エメラルド ビヨンド - Nintendo Switch」

FINAL FANTASY XVI

通常価格：7,700円
セール価格：5,775円（25％オフ）

□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY XVI」

FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション

通常価格：9,900円
セール価格：7,425円（25％オフ）

□「PlayStation Store」の「FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション」

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