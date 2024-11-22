政府は22日、新しい地方創生策を議論する有識者会議に増田寛也・日本郵政社長、芳野友子・連合会長、中村時広・愛媛県知事、野田由美子・経団連副会長ら15人を選び、初会合を29日に開くと発表した。

これまでの地方創生の成果と反省をテーマに議論する。

石破茂首相は新たな地方創生をめぐり、今後10年で取り組むべき基本構想策定に向け、年末までに考え方を整理する方針で、有識者会議の議論も反映する。伊東良孝地方創生相は記者会見で、「女性や30代の方にも参画いただきバランスがとれた人選。夢のある地方創生の姿を描けるよう、熱心な議論を期待する」と述べた。

有識者会議のメンバーは次の通り。（50音順、敬称略）

秋野哲也（常陽銀行頭取）、石山志保（福井県大野市長）、加藤史子（WAmazing株式会社代表取締役）、河合雅司（人口減少対策総合研究所理事長）、桑原悠（新潟県津南町長）、小林味愛（株式会社陽と人代表取締役）、高橋博之（株式会社雨風太陽代表取締役）、田代克弘（興能信用金庫理事長）、冨山和彦（経営共創基盤グループ会長）、中村時広（愛媛県知事）、野田由美子（経団連副会長）、細川珠生（ジャーナリスト）、増田寛也（日本郵政社長）、吉田浩一郎（株式会社クラウドワークス社長）、芳野友子（連合会長）（国吉美香）