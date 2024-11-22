劇場版『SPY×FAMILY』12月22日より見放題配信決定！
昨年12月22日より全国公開され、興行収入62.6億円、観客動員数464万人を突破するヒットとなった『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が、12月22日より Amazon Prime Video、Netflix、U-NEXTほか各プラットフォームで見放題配信されることが明らかになった。
本作は、漫画誌アプリ「少年ジャンプ+」（集英社）で連載中の遠藤達哉による同名コミックを原作とするテレビアニメの劇場版。凄腕スパイの父ロイド（声・江口拓也）、殺し屋の母ヨル（声・早見沙織）、テレパシー能力を持つ娘アーニャ（声・種崎敦美※崎はたつさき）による仮初めの家族、フォージャー家が、旅行先で世界を揺るがす事態に巻き込まれる。
『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』配信先プラットフォームは以下の通り。（編集部・入倉功一）
ABEMAプレミアム、Amazon Prime Video、Disney+、DMM TV、dアニメストア、dアニメストア for Prime Video、dアニメストア ニコニコ支店、FOD、Hulu、J:COM STREAM、Lemino、milplus、Netflix、TELASA、TELASA（Pontaパス）、U-NEXT、WOWOWオンデマンド、アニメ放題