「SALONE TOKYO」から独立！ カウンター全席シェフズテーブルのイタリアン（神奈川・茅ヶ崎）

L’OCEANO(神奈川・茅ヶ崎)

お店の入り口は、建物向かって左の階段から 写真:お店から

2024年10月、茅ケ崎駅南口から徒歩約4分のところに、月替わりのコース料理をいただけるカウンターイタリアンがオープンしました。店名は、イタリア語で“海”という意味の「L’OCEANO(ロチェアノ)」です。

イタリアの名店で修業を積んだ高井シェフ 写真:お店から

オーナーシェフの高井登さんは、東京都台東区出身。 都内のイタリア料理店に勤務後、25歳でイタリアへ渡り、ミラノやヴェネトの星付きレストランで修業を積み、当時二つ星の「ドラーダ」ではパスタ部門シェフを務めます。帰国後、都内数店舗でシェフを務め「食べログ イタリアン TOKYO 百名店」にも選出された「SALONE TOKYO」のシェフを経て独立しました。

サーフィンが趣味という高井さん。海が好きで茅ヶ崎へ移住し、自身のお店を持つなら新鮮な魚介や野菜が取れる同エリアを熱望されたそうです。店名も、みんなが集い、みんなが大好きな海のように、 お店もそのような場所でありたいという思いを込めて考案されました。

地元の野菜をふんだんに使用した一皿 写真:お店から

おすすめは、月替わりの「L’OCEANOスペシャルコース」14,300円。地元で取れた旬の食材を、シェフの技術と感性で昇華させた全9品のコースです。

そのほかにも、ライトな「L’OCEANOコース」8品・11,000円や「ランチ限定コース」7品・5,500円も。

パスタ「ラビオローネ 烏骨鶏卵 秋トリュフ」 写真:お店から

スペシャルコースでは、コースの中間と〆に2種類のパスタが登場します。中でもイタリア仕込みの自家製パスタに注目! 上の写真のラビオローネは、イタリア語で大きいラビオリという意味。 ラビオローネにナイフを入れると半熟に仕上げた烏骨鶏の卵黄が流れ出てきます。卵黄と共にパスタに詰めているのは、北イタリアの冬の定番料理「フォンドゥータ」という濃厚なチーズクリーム。 発酵バターのシンプルなソースとトリュフが削られています。

ワインペアリングも 写真:お店から

また、全コース共通で提供されるのは浅草開化楼の低加水パスタフレスカ「カラヒグ麺」を使った一品。 この「カラヒグ麺」は、弾力感が最高に達する瞬間にプチッと切れる歯切れの良さと、口の中から麺が消えるタイミングで鼻を抜ける小麦の香りが特徴です。

ソムリエが厳選したナチュラルワイン 写真:お店から

ワインは、ナチュラルワインを中心にソムリエ資格を持つシェフが厳選して取りそろえています。「グラスワイン」1,320円〜のほか、料理に合わせた「ワインペアリング」6杯・7,700円も用意。

調理風景が見えるカウンター席 写真:お店から

目の前で調理する様子が見られ、ライブ感を楽しめるU字形のカウンター席が6席。4名から貸切も可能(貸切料金不要) なので、グループでの会食やお祝い事にもぴったりです。まわりを気にせず、プライベート感覚で食事を楽しめるカウンターレストラン。冬の湘南も楽しめそうですね。

食べログレビュアーのコメント

最初の一皿「UMAMI出汁 湘南はまぐり」 写真:お店から

『シェフのこだわりが詰まった、地元食材を使ったお料理はサーブされるたびにワクワクします。

特に湘南はまぐりで始まる1品目。

この後のお料理への期待値が高まり、最後まで楽しませてくれました。

贅沢な時間をありがとうございました』(houci0822さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆L'OCEANO住所 : 神奈川県茅ヶ崎市幸町24-11 サザンコート9 2FTEL : 050-5594-9020

文:斎藤亜希

