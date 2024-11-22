Mrs. GREEN APPLE、映画『聖☆おにいさん THE MOVIE』主題歌「ビターバカンス」配信決定

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■コンテンツカレンダーも発表！MVは11月29日21時にプレミア公開

Mrs. GREEN APPLEの新曲で、映画『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』主題歌「ビターバカンス」が11月29日0時に配信リリースされる。

同曲は映画の予告編のなかで一部を聴くことができるが、12月20日の映画公開へ向けて、そのリリース情報が待たれていた。新曲としては、8月の「familie」以来、約3ヵ月ぶりとなる。

そしてこの発表に合わせて、リリースへ向けて連日展開していくコンテンツカレンダーが発表された。11月23日からカバーアートやMVのティザーフォト、ティザームービーが毎日21時に公開されていく。MVは11月29日21時にYouTubeプレミア公開される。

またMrs. GREEN APPLEは、12月2日18時よりYouTube生配信を伴う記者発表を行うことを発表している。こちらも要チェックだ。

＜コンテンツ公開スケジュール＞

11月22日（金）18:00 Contents Calendar

11月23日（土）21:00 Cover Art

11月24日（日）21:00 MV Teaser Photo #1

11月25日（月）21:00 MV Teaser Photo #2

11月26日（火）21:00 MV Teaser Photo #3

11月27日（水）21:00 MV Teaser #1

11月28日（木）21:00 MV Teaser #2

11月29日（金）00:00 Digital Single

11月29日（金）21:00 Music Video

リリース情報

2024.11.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ビターバカンス」

2024.12.27 ON SALE

Blu-ray＆DVD 『The White Lounge in CINEMA』

映画情報

『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』

2024年12月20日公開

原作：中村光「聖おにいさん」（講談社「モーニング・ツー」連載）

脚本・監督：福田雄一

出演：松山ケンイチ、染谷将太、賀来賢人、岩田剛典、勝地涼、白石麻衣、仲野太賀、神木隆之介、山本美月、桜井日奈子、川口春奈、中田青渚、吉柳咲良、田中美久、森日菜美、安斉星来、山田孝之、ムロツヨシ、佐藤二朗、窪田正孝、藤原竜也

製作：映画『聖☆おにいさん』製作委員会

配給：東宝

(C)中村光／講談社 (C)2024映画「聖☆おにいさん」製作委員会

『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』作品サイト

http://saint023movie.jp/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/