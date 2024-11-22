Mrs. GREEN APPLE、映画『聖☆おにいさん THE MOVIE』主題歌「ビターバカンス」配信決定
■コンテンツカレンダーも発表！MVは11月29日21時にプレミア公開
Mrs. GREEN APPLEの新曲で、映画『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』主題歌「ビターバカンス」が11月29日0時に配信リリースされる。
同曲は映画の予告編のなかで一部を聴くことができるが、12月20日の映画公開へ向けて、そのリリース情報が待たれていた。新曲としては、8月の「familie」以来、約3ヵ月ぶりとなる。
そしてこの発表に合わせて、リリースへ向けて連日展開していくコンテンツカレンダーが発表された。11月23日からカバーアートやMVのティザーフォト、ティザームービーが毎日21時に公開されていく。MVは11月29日21時にYouTubeプレミア公開される。
またMrs. GREEN APPLEは、12月2日18時よりYouTube生配信を伴う記者発表を行うことを発表している。こちらも要チェックだ。
＜コンテンツ公開スケジュール＞
11月22日（金）18:00 Contents Calendar
11月23日（土）21:00 Cover Art
11月24日（日）21:00 MV Teaser Photo #1
11月25日（月）21:00 MV Teaser Photo #2
11月26日（火）21:00 MV Teaser Photo #3
11月27日（水）21:00 MV Teaser #1
11月28日（木）21:00 MV Teaser #2
11月29日（金）00:00 Digital Single
11月29日（金）21:00 Music Video
リリース情報
2024.11.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「ビターバカンス」
2024.12.27 ON SALE
Blu-ray＆DVD 『The White Lounge in CINEMA』
映画情報
『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』
2024年12月20日公開
原作：中村光「聖おにいさん」（講談社「モーニング・ツー」連載）
脚本・監督：福田雄一
出演：松山ケンイチ、染谷将太、賀来賢人、岩田剛典、勝地涼、白石麻衣、仲野太賀、神木隆之介、山本美月、桜井日奈子、川口春奈、中田青渚、吉柳咲良、田中美久、森日菜美、安斉星来、山田孝之、ムロツヨシ、佐藤二朗、窪田正孝、藤原竜也
製作：映画『聖☆おにいさん』製作委員会
配給：東宝
(C)中村光／講談社 (C)2024映画「聖☆おにいさん」製作委員会
『聖☆おにいさん THE MOVIE～ホーリーメンVS悪魔軍団～』作品サイト
http://saint023movie.jp/
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/