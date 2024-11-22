Æü·Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥å¥ª Izumii¡¢¿·¶Ê¡ÖBack to Zero¡×¥ê¥êー¥¹¡¡¿·¤¿¤ÊÎ¹¤ÎËë³«¤±¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë
¡¡Åìµþ¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥×¥Ç¥å¥ª Izumii¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖBack to Zero¡×¤ò12·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¤ÏÃ¯¤Ò¤È¤êÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤――6Ç¯ÌÜËë³«¤±¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Ç¸«¤»¤¿Èþ³Ø¤ÈÇ®ÎÌ¡Ë
¡¡Izumii¤Ï¡¢Ken Isaacs¡Ê¥Üー¥«¥ë¡¢ºî»ìºî¶Ê¡Ë¤ÈHayatoshi Suda¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ë¤Î2¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥Ç¥å¥ª¡£ÅìÍÎ¤ÈÀ¾ÍÎ¤ÎÊ¸²½ÅªÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿²»³ÚÀ¤Ç¡¢Ä°¤¯¿Í¡¹¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÍ¿¤¨¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯È¯¤Î¿·¥ìー¥Ù¥ë Eryngii Records¤È¤ÎÄó·ÈÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎIzumii¤Î¿·¤¿¤ÊÎ¹¤ÎËë³«¤±¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸¤È²óÉü¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬À¸¤àÌ·½â¤ä³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¡£ÇË²õ¤«¤é¤ÎºÆÀ¸¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥»¥Ã¥È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£
¡¡UK¤ä¥É¥¤¥Ä¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥É¥é¥à¥ó¥Ùー¥¹¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥È¥é¥Ã¥×¥ê¥º¥à¡¢J-POP¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢Izumii¤ÎÅìµþ¤È¥Ë¥åー¥èー¥¯¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÊ¸²½Åª¥ëー¥Ä¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÂåÅª¤«¤Ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿²»³ÚÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ken Isaacs¤¬¡ÖÀ¤¤ÎÃæÇË²õ¤Î·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤Ï¤É¤³¤«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢Ì´¤Î²Ì¤Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡×¤È²Î¤¤¡¢ÁÏºî¤Î¶ì¤·¤ß¤äÇ¦ÂÑ¤òÄ¶¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£ÇË²õ¤ÈºÆÀ¸¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¡¢·Ý½Ñ¤ÎËÜ¼Á¤òÃµµá¤¹¤ëIzumii¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÎMV¤â12·î12Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëHayatoshi Suda¤¬¼ê³Ý¤±¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý±è´ßÉô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÄÀ¤àÍ¼Æü¤È¶¦¤ËÑ³¤µ¤È´õË¾¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥¹¥Èー¥êー¤òÅ¸³«¡£¹ÓÎÃ¤È¤·¤¿¥Óー¥Á¤ËÎ©¤ÄIzumii¤Î»Ñ¤È¡¢³¤Ãæ¤«¤é¤½¤Ó¤¨Î©¤ÄÁ÷ÅÅÅã¤ä±ó¤¯¤Ë²â¤àÅÔ»Ô¤Î·Ê¿§¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤È¿¼¤¯¶Á¤¹ç¤¦¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë