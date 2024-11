かむピタ for DOG

株式会社イロドリは、「犬の日」となる2024年11月1日に犬向けいたずら防止およびしつけ用スプレー「かむピタ for DOG」を発売した。今回の商品について担当者に話を聞いた。ーー今回の商品に関して、意図や狙い、ターゲットは?ワンちゃんが家財や家の中のモノをかんで困っている方向けの商品です。ーー今回の商品のイチオシ、目玉となるものは?

【写真】成分などの監修を担当した「アクア動物病院」院長・中井清貴さん

かむピタ for DOG

弊社では爪かみ防止用の苦いマニキュアを販売しており、累計27万本以上の販売実績があります。今回はペット向けに商品を開発するにあたり、獣医師に成分を監修いただきました。「かむことを止めるプロ」と「動物のプロ」がコラボレーションした結果生まれた商品です。ーー今回の商品のアイデアはどのようにして生まれた?お客様より「ペットが家具や雑貨をかんでしまうのに使えないか?」というお問い合わせを多数受けており、実際にニーズをリサーチした結果、困っている方がたくさんいることを確認し、開発にいたりました。■「かむピタ for DOG」発売の背景■1.「かむピタプラス」ユーザーからの問い合わせ既存商品である爪かみ防止、指しゃぶり防止用の苦いマニキュア「かむピタプラス」のユーザーから「ワンちゃんがいたずらするので防止用として使ってもいいか?」という問い合わせが届いていた。しかし、もともと人が使うために開発していた商品。人が使う前提ではさまざまな検査を実施していたが、ワンちゃんが使うことを前提として製造をしていなかったため、問い合わせに対して前向きな回答ができていなかった。■2. 犬を飼っている家庭では多くの人がいたずらに困っているそのあとも同様の問い合わせがたびたび届いたことから、ワンちゃんを飼っている約700人に向けて独自にアンケート調査を実施。その結果、ワンちゃんを飼っている人のうち約70%の人がワンちゃんに家庭内にあるものをかまれて困った経験があることがわかった。■3. 犬にかまれて困ったものトップ5実際にワンちゃんにかまれて困ったものを聞いたところ、トップ5は以下の通りだった。・1位:柱などの住宅設備・2位:ソファー・3位:クッション、座布団・4位:机や椅子の脚・5位:スリッパ上記のような背景から、犬用いたずら防止スプレー「かむピタ for DOG」が開発されることに。■商品の特徴■1.「かむのを止める」で多数の実績を持つ商品がベース「かむピタ for DOG」は、既に27万個以上の販売実績を持つ爪かみ癖や指しゃぶりの克服をサポートする苦いマニキュア「かむピタプラス」がベース。■2. 獣医師が監修既存商品「かむピタプラス」を犬用のいたずら防止およびしつけ用スプレーとしてアレンジするにあたり、成分などの監修を大阪府箕面市のアクア動物病院院長・中井清貴さんに依頼。「かむピタプラス」でも使用している無害の苦味成分である安息香酸デナトニウムを活かしつつ、ワンちゃんに使用しても問題ないように成分をアレンジしている。■3. 1〜2日に1回スプレーするのみ使い方は簡単で、対象物に1日1〜2回スプレーするだけ。10日〜2週間程度でワンちゃんが苦味を学習し、いたずらをしなくなる。トレーニング期間中には別途「かんでもいいおもちゃ」を与えると、ワンちゃんが「かんでいいもの」と「かんではダメなもの」を理解するためより効果を発揮しやすい。■商品の使い方ワンちゃんにイタズラされたくないアイテムに1〜2日に1回程度スプレーするだけでOK。・木材(椅子の足、テーブルなど)・布製品(クッション、スリッパ、靴など)・プラスチック製品(メガネなど)スプレーを使用する期間は「かんでもいいおもちゃなど」を併用して与えると、ワンちゃんの学習がより進む。■商品仕様商品名:かむピタ for DOG主要成分:エタノール、水、安息香酸デナトニウム生産国:日本価格:2200円/100ml※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。