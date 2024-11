モーニング娘。'24が、本日11月22日公開のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第495回に登場する。初登場となる「THE FIRST TAKE」で披露するのは、2000年に11枚目のシングルとしてリリースされた「恋愛レボリューション21」。MV再生4,000万回を超え、思わず口ずさみたくなる”超超超いい感じ”というフレーズでも老若男女に愛されている本楽曲を、メンバー13人で「THE FIRST TAKE」だけの特別なフォーメーションによる一発撮りを披露する。

関連リンク

◆「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ



◆「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

◆ ◆ ◆■モーニング娘。’24 メンバーコメント今回、「THE FIRST TAKE」に出させていただくということで、一度限りのライブのフォーメーションにしました。ここでしか見られないフォーメーション、そしてアレンジでライブができてとても楽しかったです。(牧野真莉愛)「恋愛レボリューション21」は、モーニング娘。’24のことを知らない人もいるであろう場に出たり、ロックフェスに出たりするたびに「恋愛レボリューション21」を歌うと、初めてモーニング娘。’24を見た方々も一緒に踊ってくださる、私たちにとって先輩方が作ってくださったお守りみたいな楽曲です。今の自分たちも「私たちが今のモーニング娘。です!私たちが本物です!」という気持ちで精一杯パフォーマンスしています。(小田さくら)◆ ◆ ◆