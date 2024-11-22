日本生命は、来年1月から、個人保険・個人年金保険の保険料率および保険契約者に対する貸付の貸付利率（以下、「契約貸付利率」）を改定する。

今回の保険料率の改定は、現在の運用環境、市中金利動向等の状況を踏まえ、契約日が来年1月2日以降の個人保険・個人年金保険の一部商品について、約40年ぶりに予定利率の引き上げを実施する。

これに伴い、年金保険や終身保険（一時払を除く）等の一部保険契約において従来に比べて割安な保険料で加入可能となる。

加えて、予定利率の引き上げにあわせ、契約貸付利率の見直しを実施する。

保険料率の改定として、主な対象商品の予定利率は、定期保険、特定重度疾病保障保険、生活サポート保険、入院継続時収入サポート保険、特定損傷保険、こども総合医療保険、出産サポート給付金付3大疾病保障保険、一時払終身保険、逓増定期保険、保険期間が有期の新3大疾病保障保険・認知症保障保険・入院総合保険・がん医療保険および2012年4月1日以前契約の更新等に適用する保険料率は、改定対象外となる。

実施日は、契約日が来年1月2日以降の保険契約から適用となる（既契約の更新等については、来年5月2日以降の更新契約等から適用）。

日本生命＝https://www.nissay.co.jp