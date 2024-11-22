¡ÖÇòÇº¾µ½¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×»ÒÇ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¤é¡ÄÌÓ¿§¤¬ÂçÊÑ²½¡ª¾×·â¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤Ë8Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÂçÈ¿¶Á
Â¿¤¯¤ÎÆ°Êª¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÌÓ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÌÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Á¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¥á¥¹Ç¤â¡¢ÍÄ¤¤º¢¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£¤â¤È¤â¤È¤ÏÇò¤Ã¤Ý¤¤ÌÓ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ç¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¿§¤ÎÌÓ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ÒÇ¤Îº¢¤Î¡Ö¤¹¤Á¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¤ÌÓ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÇòÇ¤À¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¤Î¡Ö¤¹¤Á¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤Ï´é¤ä¼êÂ¡¢Î¾¼ª¡¢¤·¤Ã¤Ý¤Ê¤É¡¢ÂÎ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¿§¤¬¤Ä¤¯¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥éー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÓ¿§¡£¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ã¥àÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤ò»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬SNS¤ÎX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢8Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡É¤¤¤¤¤Í¡É¤¬½¸¤Þ¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÈ¿¶Á¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤ÃÆ±¤¸»Ò¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÆü¾Æ¤±¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡ÖÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¥Èー¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
#¤³¤ì¤¬¤³¤¦¤ä¤Ç- chat siamois (@poruka195) October 27, 2024
ÇòÇº¾µ½¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿😆 pic.twitter.com/F3E26ovrZW
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¹¤Á¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¡£¤â¤È¤â¤ÈÇ¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤ª²È¤Ç»ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬Âç¤ÎÇ·ù¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¡ÖÇ¤òÊÝ¸î¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡¢Åö»þ¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¡Ê¼¡½÷¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¹¤Á¤³¡×¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¤¹¤Á¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¶ÁÝ²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿ÆÇ¤«¤é°é»ùÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤ÀÌÜ¤â¤¢¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÌ¿¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡¢°¦¤ª¤·¤¯¤ÆÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²È¤ËÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤Îº¢¤Ï¼¡½÷¤¬È¿¹³´ü¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¸ý¤â¤¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿É×¤ÏÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿Ç¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¯¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Ê¤·Êø¤·Åª¤ËÎ»²ò¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¡×
»×¤¤¤¬¤±¤ºÇ¤ÈÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²Á´°÷½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡£ºÇ½é¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢Í§¿ÍÃÎ¿Í¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤ë¤¿¤á¤Ë°ì»þµ¢Âð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉ¬»à¤Ë°é¤Æ¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤¹¤Á¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇò¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÍ¥¤·¤¤¥Ùー¥¸¥å¿§¤ÎÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¤¤ÉôÊ¬¤Ï°Õ¼±¤¹¤ë¤Û¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢10Æü¤Û¤É¤¹¤ë¤È¼ª¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬Ç»¤¤¹õ¿§¤òÂÓ¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢2½µ´Ö¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¿§¤¬Ãã¿§¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÌÓ¿§¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡ª¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥·¥ã¥àÇ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´¨¤¤½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢Á´ÂÎ¤Ë¿§¤¬Ç»¤¤¤á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¹¤Á¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÁÆÁê¤ò¤·¤¿¤ê¥¤¥¿¥º¥é¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¸¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¡£²È¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥ë¥«¡×¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³¤â¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÊüÄ»¤·¤Æ¤â½±¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Û¤«¡¢Äí¤Ë½Ð¤Æ¤âÊ½¤Î³°¤Ø¤Ï¹Ô¤³¤¦¤È¤»¤º¡¢¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¼«Ê¬¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Ì¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç¹¥¤¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤Ï´Å¤¨À¼¤ò½Ð¤¹¤±¤É¿¨¤é¤»¤º¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Î»þ°Ê³°¤ÏÈò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤âµ©¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉÛÃÄ¤À¤±¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤Á¤³¡×¤Á¤ã¤ó¤ÎÂÖÅÙ¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ëËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÇ¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎºÇ¸å¤Ë°¦Ç¤Ø¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö»à¤ÌÁ°¤ËÇ¤ÈÊë¤é¤»¤Æ´ò¤·¤¤¤Î¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Á¤³¤Ç¤Û¤ó¤È¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤Î¤¤¤Ê¤¤À¸³è¤Ï¤â¤¦¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤è¤ê¡¢Ç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿É×¤¬¡¢º£¤Ï¤¹¤Á¤³¤Ë¥á¥í¥á¥í¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë°ìÈÖ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤¹¤Á¤³¤Ï¡¢º£¤ÏÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Î²æ¤¬²È¤Î¤«¤¹¤¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤Á¤³¤¬Íè¤Æ¤«¤é¡¢É×¤Ï¥³¥¶¥¯¥é¥¤¥ó¥³¤Î¥Ý¥ë¥«¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Á¤³¤â¡¢¥Ý¥ë¥«¤â²æ¤¬²È¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§chat siamois¡Ê@poruka195¡Ë¤µ¤ó