¿·ÌÚÍ¥»Ò(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àyuuuuukko_)¤è¤ê

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¡¡½÷Í¥¤Î¿·ÌÚÍ¥»Ò¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¿·ÌÚ¤Ï¡¢¡Ö»£±Æ¤ÎÆü¤Î»äÉþ♡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åê¹Æ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥º¥Ü¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤°¤È¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥ì¡¼¥¹ÊÁ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ö´Å¿É¤Ê´¶¤¸¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ©¤±´¶¤¬ÎÉ¤¤♡¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÂ­Ä¹¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¡×¡Ö»äÉþ¡¢¡¢»êÊ¡!!!¡×¡ÖÄ¹¤¤Â­¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÃ¦¤¤¤À¤é¥»¥¯¥·¡¼♡¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

 


 