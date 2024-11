ザ・マックショウのヴォーカル&ギター、KOZZY MACKによるアコースティック・ソロアルバム『赤のバラッド』が、2024年12月11日にリリースされることが発表された。関連記事: KOZZY IWAKAWAが2枚組37曲のカバーで新世代に伝える、”音楽世界旅行”の楽しみ方 本作は、KOZZY MACKこと岩川浩二の過去と現在を旅しながら独唱するアコースティック・バラッド集。マックショウの真骨頂であるメロディと歌・物語がより際立って胸に響く作品になっているとのこと。

また、11月30日(土)には丸の内 COTTON CLUBにてライブが開催予定。自身の音楽ルーツから現在までの集大成をレヴュー形式で一気に魅せる”KOZZY IWAKAWA Rockn Roll Revue”を繰り広げる。サポートには高木克、Yama-chang & JOHNNY、ブギウギ・ケンタロー、UC、TOMOKI、AKIRAといった仲間たちが集い、さらにスペシャル・ゲストとして横山剣も参加。アコースティック・コーナーも充実のディナーショー形式で、ジャンルを超越した”コージー・ワールド”が展開されるとのこと。<リリース情報>KOZZY MACK from THE MACKSHOW『赤のバラッド』2024年12月11日リリース価格:\3300(税抜価格 \3000)=収録曲=1. 恋はまぼろし2. 捨てたはずの恋3. 無言電話4. 涙のチェリー・コーク5. 道化師6. ゴールデンバット7. キャンディー・ゴールド・サンセット8. サンシャイン・ガール9. 目が覚めたら全部嘘10. カワサキ・レイニーデイ11. ラスト・ウィークエンド12. ハートしびれて13. 83413(今夜は最高)<ライブ情報>2024年11月30日(土)丸の内 COTTON CLUB[1st.show] open 3:30pm / start 4:30pm[2nd.show] open 6:30pm / start 7:30pmKOZZY IWAKAWA Rock'n Roll Revue岩川浩二 [ザ・マックショウ/THE COLTS] (vo,g)/高木克 [ソウル・フラワー・ユニオン] (g)/Yama-chang & JOHNNY [THE COLTS] (sax,per)/ブギウギ・ケンタロー (key)/UC (b)/TOMOKI (ds)/AKIRA [LUV-ENDERS] (cho,g)<Special guest>横山剣 [CRAZY KEN BAND] (vo)CHARGE/料金 [全席指定]テーブル席 : \6600ボックスシート・センター (2名席) : \9100ボックスシート・サイド (2名席) : \8100ボックスシート・ペア (2名席) : \8600ペア・シート (2名席) : \7600https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/kozzy-Iwakawa/http://bad-rec.com