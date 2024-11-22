KOZZY MACK from THE MACKSHOW、アコースティック・バラッド集発売決定
ザ・マックショウのヴォーカル＆ギター、KOZZY MACKによるアコースティック・ソロアルバム『赤のバラッド』が、2024年12月11日にリリースされることが発表された。
関連記事：KOZZY IWAKAWAが2枚組37曲のカバーで新世代に伝える、”音楽世界旅行”の楽しみ方
本作は、KOZZY MACKこと岩川浩二の過去と現在を旅しながら独唱するアコースティック・バラッド集。マックショウの真骨頂であるメロディと歌・物語がより際立って胸に響く作品になっているとのこと。
また、11月30日（土）には丸の内 COTTON CLUBにてライブが開催予定。自身の音楽ルーツから現在までの集大成をレヴュー形式で一気に魅せる”KOZZY IWAKAWA Rockn Roll Revue”を繰り広げる。サポートには高木克、Yama-chang & JOHNNY、ブギウギ・ケンタロー、UC、TOMOKI、AKIRAといった仲間たちが集い、さらにスペシャル・ゲストとして横山剣も参加。アコースティック・コーナーも充実のディナーショー形式で、ジャンルを超越した”コージー・ワールド”が展開されるとのこと。
＜リリース情報＞
KOZZY MACK from THE MACKSHOW
『赤のバラッド』
2024年12月11日リリース
価格：\3300（税抜価格 \3000）
=収録曲=
1. 恋はまぼろし
2. 捨てたはずの恋
3. 無言電話
4. 涙のチェリー・コーク
5. 道化師
6. ゴールデンバット
7. キャンディー・ゴールド・サンセット
8. サンシャイン・ガール
9. 目が覚めたら全部嘘
10. カワサキ・レイニーデイ
11. ラスト・ウィークエンド
12. ハートしびれて
13. 83413（今夜は最高）
＜ライブ情報＞
2024年11月30日（土）丸の内 COTTON CLUB
[1st.show] open 3:30pm / start 4:30pm
[2nd.show] open 6:30pm / start 7:30pm
KOZZY IWAKAWA Rock'n Roll Revue
岩川浩二 [ザ・マックショウ/THE COLTS] (vo,g)/高木克 [ソウル・フラワー・ユニオン] (g)/Yama-chang & JOHNNY [THE COLTS] (sax,per)/ブギウギ・ケンタロー (key)/UC (b)/TOMOKI (ds)/AKIRA [LUV-ENDERS] (cho,g)
＜Special guest＞
横山剣 [CRAZY KEN BAND] (vo)
CHARGE／料金 [全席指定]
テーブル席 : \6600
ボックスシート・センター (2名席) : \9100
ボックスシート・サイド (2名席) : \8100
ボックスシート・ペア (2名席) : \8600
ペア・シート (2名席) : \7600
https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/kozzy-Iwakawa/
http://bad-rec.com
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本作は、KOZZY MACKこと岩川浩二の過去と現在を旅しながら独唱するアコースティック・バラッド集。マックショウの真骨頂であるメロディと歌・物語がより際立って胸に響く作品になっているとのこと。
＜リリース情報＞
KOZZY MACK from THE MACKSHOW
『赤のバラッド』
2024年12月11日リリース
価格：\3300（税抜価格 \3000）
=収録曲=
1. 恋はまぼろし
2. 捨てたはずの恋
3. 無言電話
4. 涙のチェリー・コーク
5. 道化師
6. ゴールデンバット
7. キャンディー・ゴールド・サンセット
8. サンシャイン・ガール
9. 目が覚めたら全部嘘
10. カワサキ・レイニーデイ
11. ラスト・ウィークエンド
12. ハートしびれて
13. 83413（今夜は最高）
＜ライブ情報＞
2024年11月30日（土）丸の内 COTTON CLUB
[1st.show] open 3:30pm / start 4:30pm
[2nd.show] open 6:30pm / start 7:30pm
KOZZY IWAKAWA Rock'n Roll Revue
岩川浩二 [ザ・マックショウ/THE COLTS] (vo,g)/高木克 [ソウル・フラワー・ユニオン] (g)/Yama-chang & JOHNNY [THE COLTS] (sax,per)/ブギウギ・ケンタロー (key)/UC (b)/TOMOKI (ds)/AKIRA [LUV-ENDERS] (cho,g)
＜Special guest＞
横山剣 [CRAZY KEN BAND] (vo)
CHARGE／料金 [全席指定]
テーブル席 : \6600
ボックスシート・センター (2名席) : \9100
ボックスシート・サイド (2名席) : \8100
ボックスシート・ペア (2名席) : \8600
ペア・シート (2名席) : \7600
https://www.cottonclubjapan.co.jp/jp/sp/artists/kozzy-Iwakawa/
http://bad-rec.com