BMSG POSSE、全編3DCGで制作されたユーモアかつ斬新なMV公開
BMSG POSSEが、第2弾コラボレーションアーティストとなるNo Romeと共に制作した新曲｢Tokyo Night Dreaming feat. No Rome｣を11月22日にリリースした。
【画像】BMSG TRAINEE、ツアーファイナルの様子（全15枚）
SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル ”BMSG” が発足した自社レーベル｢Bullmoose Records｣から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルーBMSG POSSE。
フィリピン・マニラ出身のアーティストNo Romeは、全世界で絶大な人気を誇るポップ・ロック・バンド"The 1975"のマシューが、彼の音楽を耳にしたことがきっかけとなり、The 1975らが所属するイギリスのレーベル「Dirty Hit」と契約、数々の楽曲をリリースし各国から注目を集めている。今回、そんなNo Romeにとって日本人アーティストとの初のコラボレーションが実現した。
本楽曲は、日本を代表する都市”東京”のネオンを感じる都会的かつノスタルジックなビートに、誰しもが抱える”孤独”や”不安”といった感情を3人が払拭してくれるような痛快なリリックが相まったエモーショナルな楽曲となっており、全編3DCGで制作されたユーモアかつ斬新なMusic Videoが、BMSG公式YouTubeチャンネルで公開されている。
＜リリース情報＞
SKY-HI × REIKO × No Rome
「Tokyo Night Dreaming feat. No Rome」
配信中
https://orcd.co/bmsgposse_tokyonightdreaming
＜ライブ情報＞
BMSG POSSE、初の単独公演『BMSG POSSE presents TYOISM』
2024年12月11日（水）豊洲PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
チケット料金 スタンディング：9500円（税込）
BMSG HP : https://bmsg.tokyo/
Bullmoose Records : https://bullmoose.tokyo/
【画像】BMSG TRAINEE、ツアーファイナルの様子（全15枚）
SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル ”BMSG” が発足した自社レーベル｢Bullmoose Records｣から、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルーBMSG POSSE。
本楽曲は、日本を代表する都市”東京”のネオンを感じる都会的かつノスタルジックなビートに、誰しもが抱える”孤独”や”不安”といった感情を3人が払拭してくれるような痛快なリリックが相まったエモーショナルな楽曲となっており、全編3DCGで制作されたユーモアかつ斬新なMusic Videoが、BMSG公式YouTubeチャンネルで公開されている。
＜リリース情報＞
SKY-HI × REIKO × No Rome
「Tokyo Night Dreaming feat. No Rome」
配信中
https://orcd.co/bmsgposse_tokyonightdreaming
＜ライブ情報＞
BMSG POSSE、初の単独公演『BMSG POSSE presents TYOISM』
2024年12月11日（水）豊洲PIT
OPEN 18:00 / START 19:00
※開場/開演時間は変更となる場合がございます。
チケット料金 スタンディング：9500円（税込）
BMSG HP : https://bmsg.tokyo/
Bullmoose Records : https://bullmoose.tokyo/