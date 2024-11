TM NETWORK、新作ドキュメンタリー映画公開決定！小室哲哉が総合演出＆音楽監督を担当

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「ぜひ盛り上がって僕らのロードムービーにお付き合いください」(小室哲哉)

TM NETWORKのドキュメンタリー映画『TM NETWORK Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』が、2025年春に劇場公開されることが決定。併せて、本作のメインビジュアルとロゴも解禁となった。

TM NETWORKは、1984年4月21日にシングル「金曜日のライオン」でデビュー。1987年にアニメ『シティーハンター』のエンディングテーマ「Get Wild」で初のオリコンシングルチャートベスト10入りを果たし、人気を不動のものとした。「Get Wild」は今もなお音楽番組などで数々のアーティストにカバーされ、2024年10月には「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数1億回を突破し、大きな話題となった。

2022年、40周年プロジェクトの序章となるツアーでは、TM NETWORKファンの通称が入った『FANKS intelligence Days』をタイトルに掲げ、Day1~9を開催。そして、40周年イヤーとなる2024年にかけての記念ツアーとして、引き続き『FANKS intelligence Days』を冠に、『DEVOTION』『STAND 3 FINAL』『YONMARU』と3本の全国ツアーDay10~40を開催。全40本・計17万人を動員し、多くのファンを魅了した。

本作は、そのDay10~40の31本のツアーに密着し、300時間もの彼らの軌跡を凝縮したドキュメンタリー映画となっている。

映画化にあたり、小室哲哉が総合演出&音楽監督を務めることが決定。小室は10曲にも及ぶサントラ楽曲を制作した。

また、小室がTM NETWORKとしてのツアーにかけた想いと、演出や音楽を担う一スタッフとして思いを語るコメントが到着した。

映画情報

『TM NETWORK Carry on the Memories -3つの個性と一つの想い-』

2025年春公開

(C)2025“TM NETWORK // Carry on the Memories” Film Partners

TM NETWORK OFFIICIAL SITE

https://fanksintelligence.com/