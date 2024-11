【モデルプレス=2024/11/22】SNS総フォロワー数2700万人超を誇るクリエイター・はやたく、初の長編動画を公式YouTubeチャンネルで公開した。YouTube登録者数1790万人、TikTokフォロワー990万人と、国内外で支持を集めるはやたくは、10月のYouTube総再生回数が累計8億2910万回を突破し、日本トップに。普段は主に30秒程度のショート動画でファンを魅了し、特にインドやインドネシアなどアジア圏での人気が高い。日本テレビ「踊る!さんま御殿!!」などのバラエティ番組にも出演し、タレントとしても幅広く活躍している。

