「threezero POP UP CORNER」が東京・秋葉原のイエローサブマリン秋葉原本店★ミントにて11月22日より開催
【threezero POP UP CORNER】
会期：11月22日～2025年1月下旬ごろ
会場：イエローサブマリン秋葉原本店★ミント
（東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館6F）
会期：11月22日～2025年1月下旬ごろ
会場：イエローサブマリン秋葉原本店★ミント
（東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館6F）
threezeroは、東京・秋葉原のイエローサブマリン秋葉原本店★ミントにて、「threezero POP UP CORNER」を11月22日より開催した。
「threezero POP UP CORNER」ではthreezeroの新作・発売中のアイテム展示や蔵出し商品を含む商品販売が実施されている。
展示では「threezeroX竹谷隆之 イデオン モノトーンVer.」の展示も実施している。
＼ 📢イベント展示情報！ ／- threezero_JP【公式】 (@threezeroJP) November 22, 2024
threezero POP UP CORNER！
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東京 秋葉原 ラジオ会館6F
イエローサブマリン秋葉原本店★ミント様にて、
POP UP CORNERを展開中！🍁
新作・発売中アイテムの展示や、
蔵出し商品を含む商品販売を実施！✨
東京 秋葉原にお越しの際は、… pic.twitter.com/ykzViDQPrR
＼ 🎪展示情報！ ／- threezero_JP【公式】 (@threezeroJP) November 22, 2024
東京 秋葉原 ラジオ会館6F
イエローサブマリン秋葉原本店★ミント様にて、
数量限定で予約受付中の
「threezeroX竹谷隆之 イデオン モノトーンVer.」を展示中！✨
秋葉原にお越しの際はぜひお立ち寄りください♪#竹谷隆之 #伝説巨神イデオン#イデオン #threezero #3zjp https://t.co/PUUYHIUI5X pic.twitter.com/PsvGrQ0Qyz