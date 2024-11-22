【threezero POP UP CORNER】
会期：11月22日～2025年1月下旬ごろ
会場：イエローサブマリン秋葉原本店★ミント
（東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館6F）

　threezeroは、東京・秋葉原のイエローサブマリン秋葉原本店★ミントにて、「threezero POP UP CORNER」を11月22日より開催した。

　「threezero POP UP CORNER」ではthreezeroの新作・発売中のアイテム展示や蔵出し商品を含む商品販売が実施されている。

　展示では「threezeroX竹谷隆之　イデオン モノトーンVer.」の展示も実施している。