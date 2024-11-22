¡ÖÁÒ¸ËÀ°Íý¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×Chara¡¢30Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤¢¤¡¤¡¤¡¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¡×¡ÖÀÎ¤âº£¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¡Ö¤´Ë«Èþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎChara(56)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁÒ¸ËÀ°Íý¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Chara¤Ï¡ÖÁÒ¸ËÀ°Íý¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¡¡¤³¤ÎÈ±·¿¤«¤ï¤¤¤¤¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤À¤Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö25ºÐ¡©¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¡£Çò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÍçÂ¤Ç¥½¥Õ¥¡¡¼¤ËºÂ¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤³¤Îº¢¡¢¥Ö¥é¤ÎÉ³¸«¤»¸Ä¿ÍÅª¤ËÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¹¤®¤Æ¡¢É³ÀÚ¤ì¤¿¾Ð¡×¡Ö´é¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Â©»Ò¤Ë»÷¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡×¡Ö¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ÎChara¤âÂç¹¥¤¤À¤¡¡×¡ÖÀÎ¤ÎChara¤Á¤ã¤ó¤âº£¤ÎChara¤Á¤ã¤ó¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¡Ö¤´Ë«Èþ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡ÖÆâÂ¦¤Î¤¹¤°³°¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤â¤¦ËÜÅö¤Ê¤ó¤«ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤¢¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤Ê¤ó¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Chara¤Ï1991Ç¯9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£93Ç¯¤Ë¤Ï´ä°æ½ÓÆó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ÖPiCNiC¡×¤Ë½Ð±é¡£96Ç¯¤Ë¤ÏÆ±´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¥¹¥ï¥í¥¦¥Æ¥¤¥ë¡×¤Ë¼ç±é¤·¡¢·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖYEN TOWN BAND¡×Ì¾µÁ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSwallowtail Butterfly ¡Á¤¢¤¤¤Î¤¦¤¿¡Á¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£