Apex 9 Mini

SteelSeriesは、セール「SteelSeries ブラックフライデー」を11月27日0時より開催する。期間は12月6日23時59分まで。

本セールでは、同社のゲーミングデバイスを最大44%オフの特別価格で販売。ラピッドトリガーに対応したゲーミングキーボード「Apex Pro」シリーズのほか、ゲーミングヘッドセット「Arctis Nova Pro」シリーズ、ゲーミングマウス「Aerox 9 Wireless」、配信用マイク「Alias Pro」など様々な製品がラインナップされている。

セールは通販サイト「Amazon」や「SteelSeries 公式ストア楽天市場店」のほか、全国の家電量販店・ECサイトにて開催予定となっている。

ゲーミングヘッドセット

Arctis Nova Pro Wireless:約34% OFF

Arctis Nova Pro Wireless P:約34% OFF

Arctis Nova Pro Wireless X:約34% OFF

Arctis Nova Pro Wireless White:約18% OFF

Arctis Nova Pro Wireless P White:約18% OFF

Arctis Nova Pro Wireless X White:約27% OFF

Arctis Nova Pro:約32% OFF

Arctis Nova 7:約23% OFF

Arctis Nova 7P :約23% OFF

Arctis Nova 7P White:約23% OFF

Arctis Nova 5:約15% OFF

Arctis Nova 5P:約15% OFF

Arctis Nova 5X:約15% OFF

Arctis Nova 5 White:約15% OFF

Arctis Nova 5P White:約15% OFF

Arctis Nova 5X White:約15% OFF

GameDAC Gen 2:約30% OFF

Arctis Nova 7 P

配信用マイク

Alias Pro:約25% OFF

Alias:約40% OFF

Alias Pro(左)、Alias(右)

ゲーミングキーボード

Apex Pro(日本語配列):約18% OFF

Apex Pro TKL Wireless (2023) (英字配列):約31% OFF

Apex Pro TKL (2023) (日本語配列):約38% OFF

Apex Pro TKL (2023) (英字配列):約38% OFF

Apex Pro Mini Wireless(日本語配列):約33% OFF

Apex Pro Mini(日本語配列):約44% OFF

Apex 9 TKL(日本語配列):約41% OFF

Apex 9 Mini(日本語配列):約43% OFF

ゲーミングマウス

Aerox 9 Wireless:約29% OFF

Aerox 5 Wireless:約26% OFF

Aerox 3 Wireless (2022) Onyx :約23% OFF

Aerox 3 Wireless (2022) Snow:約23% OFF

Prime Wireless:約35% OFF

Prime:約32% OFF

Prime Mini:約28% OFF

Rival 3 Wireless:約17% OFF

Rival 3 :約27%% OFF

Prime Wireless(左)、Prime Mini(右)