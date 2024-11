書籍『ハリー・ポッターと賢者の石』の出版から25周年となる2024年は、「ハリー・ポッター」のアニバーサリーイヤーとしてさまざまな企画が展開されてきました。

そんな、スペシャルな2024年のフィナーレに相応しい「ハリー・ポッター」のクリスマスイベントが全国5大都市で実施されます!

「ハリー・ポッター」クリスマスイベント まとめ

ワーナー ブラザース ジャパンが1年を通してお祝いしてきた、「ハリー・ポッター」のセレブレーションイヤーもいよいよフィナーレ。

日本中のハリポタファンとともにお祝いをしてきた、スペシャルな2024年を締め括るのに相応しいクリスマスイベントが、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の全国5大都市で開催されます☆

2024年12月1日には、書籍『ハリー・ポッターと賢者の石』が出版から25周年を迎える2024年。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」開業1周年や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター 』開業10周年など、華やかなお祝いが重なった1年となりました。

全国5大都市で開催される、「ハリー・ポッター」のクリスマスイベントを紹介していきます!

福岡:MARK IS 福岡ももち「ハリー・ポッター ホグワーツのクリスマス」

開催日程:2024年11月22日(金)〜12月25日(水) ※開催中、自由に観覧できます

場所:MARK IS 福岡ももち館内各所

「ハリー・ポッター ホグワーツのクリスマス」は、福岡で初開催となる「ハリー・ポッター」のクリスマス限定イベント。

2024年11月22日より、MARK IS 福岡ももち館内各所に「ハリー・ポッター」のフォトロケやデコレーションを施し、期間中はスタンプラリーやポップアップストアなどのイベントも開催されます!

クリスマス装飾

期間:2024年11月22日(金)〜12月25日(水)

場所:2Fももちステージ

MARK IS 福岡ももち2階のももちステージ吹き抜けに、全長約4メートルの巨大ツリーが登場。

ホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮(グリフィンドール・レイブンクロー・スリザリン・ハッフルパフ)のモチーフがあしらわれたスペシャルなツリーが福岡を彩ります☆

インパクト抜群のクリスマスツリーは、期間限定の華やかな映えスポットとなりそうです。

フォトスポット

期間:2024年11月22日(金)〜12月25日(水)

場所:1Fおおかいだんした、2Fマクドナルド前

フォトスポットは、「ハリー・ポッター」の世界を堪能できる内容が充実。

シリーズ1作目に登場した狒畔けシーン瓩鯊隆兇任るフォトスポットや、登場キャラクターの等身大フィギュアも用意されています。

「ハリー・ポッター」「ハーマイオニー・グレンジャー」「ロン・ウィーズリー」のフィギュアと一緒に撮影すれば、魔法学校に入学した気分を味わえそうです!

「ハリー・ポッター マホウドコロ」POP-UP STORE in MARK IS 福岡ももち

期間:2024年11月15日(金)〜12月25日(水)

時間:10:00〜21:00 ※2024年12月25日(最終日)は19:00閉店

場所:2Fももちステージ

2024年11月15日から、ポップアップストア「ハリー・ ポッター マホウドコロ」が期間限定で登場。

「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」のグッズが揃うストアです。

クリスマスギフトや自分へのご褒美にぴったりな、数々のグッズを購入できます。

また、MARK IS 福岡ももち店限定のトートバッグプレゼントも実施。

税込み7,700円以上の購入で、トートバックがもらえます!(※数に限りがあります)

4つの寮をめぐろう!ホグワーツのクリスマス スタンプラリー

期間:2024年11月22日(金)〜12月25日(水)

時間:10:00〜21:00

場所:館内各所

「ハリー・ポッター」の世界観を楽しみながら館内を巡る、スタンプラリーも開催。

館内4箇所に設置される、4つの寮のスタンプを集めると、

クリスマスツリーが完成します。

ワークショップ

12月21日(土)ルーナのメラメラメガネを作ろう!

開催日:2024年12月21日(土)、22日(日)

開催時間:1)11:00〜 2)13:00〜 3)15:00〜

場所:4F 中央(B)エレベーター前

当日購入したレシート2,000円(税込・合算可)以上提示すると1名参加できる、ワークショップイベント。(※なくなり次第終了)

ルーナ・ラブグッドのメラメラメガネや

12月22日(日)羽根ペンを作ろう!

羽根ペンを作ることができます。

「ハリー・ポッター」シリーズ クリスマスシーズン特別上映(全作品2D吹替版)

期間:2024年11月22日(金)〜2024年12月26日(木)

場所:4Fユナイテッド・シネマ

上映スケジュール:

2024年11月22日(金)〜11月28日(木)『ハリー・ポッターと賢者の石』『ハリー・ポッターと秘密の部屋』2024年11月29日(金)〜12月5日(木)『ハリー・ポッターアズカバンの囚人』『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』2024年12月6日(金)〜12月12日(木)『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』『ハリー・ポッターと謎のプリンス』2024年12月13日(金)〜12月19日(木)『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1』2024年12月20日(金)〜12月26日(木)『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2』※上映スケジュール、チケット販売等の詳細はユナイテッド・シネマ公式サイトを確認

オリジナルコースタープレゼント期間:2024年12月1日(日)〜12月25日(水)

※なくなり次第終了、入場時に配布、絵柄はランダムで1枚のお渡し

九州初となる「ハリー・ポッター」のクリスマスイベント開催を記念して、4Fユナイテッド・シネマではシリーズ8作品を特別上映。

最新の映画館で「ハリー・ポッター」の世界観を堪能できる特別上映です。

また、2024年12月1日〜2024年12月25日の期間中、4Fユナイテッド・シネマで「ハリー・ポッター」上映作品を見るとオリジナルコースターがもらえます!

東京:ワーナー ブラザース スタジオツアー東京「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」

開催日程:2024年11月9日(土)〜2025年1月5日(日)

場所:ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

※ワーナー ブラザース スタジオツアー東京のチケットは公式ウェブサイトにて事前購入が必要です(大人6,500円、中人5,400円、小人3,900円)

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、ワーナー ブラザース スタジオツアー ロンドンでも人気のシーズンイベント「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を日本初開催。

『ハリー・ポッターと賢者の石』で「ハリー・ポッター」が初めて体験したクリスマス・シーンを再現する特別企画です。

ホグワーツ魔法魔術学校の「大広間」が華やかなクリスマス仕様に装飾され、映画撮影時と同じ手法で作られたオーナメントや大きなツリーを設置。

ホグワーツ城を24分の1サイズで再現したジオラマも、雪化粧が施された特別な仕様で楽しめます!

クリスマスシーズンを盛り上げる限定フードメニューや限定グッズも登場し、この季節だけの特別なスタジオツアー東京を体験できる企画です☆

東京:Harry Potter Cafe「クリスマスメニュー」

販売期間:2024年11月15日(金)〜2025年1月31日 (金)予定

メニュー・価格:

透明マント クレープ&ティー・1,490円(税込)

モリーおばさんのセーターケーキ・1,690円(税込)

ファイアボルトコテージパイ・2,390円(税込)

場所:Harry Potter Cafe

営業時間:10:00〜22:00(ラストオーダー21:30)

Harry Potter Cafeには、ハリーが冬にもらったプレゼントをイメージした新メニューが期間限定で登場。

透明マントをイメージした「透明マント クレープ&ティー」や

「モリーおばさんのセーターケーキ」

ファイアボルトをイメージした「ファイアボルトコテージパイ」で、楽しいひとときを過ごせます☆

東京:TBS赤坂ACTシアター 舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』クリスマスイルミネーション

日程:2024年12月6日(金)〜2024年12月25日(水)

場所:TBS赤坂ACTシアター

TBS赤坂ACTシアターでは、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』クリスマスイルミネーションを開催。

劇場に一歩足を踏み入れると、4寮をイメージした光り輝くクリスマスツリーが登場します。

ほかにも、クリスマスだけの特別なフォトスポットを展開。

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の、2025年6月分までのチケットも好評販売中です!

大阪:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『NO LIMIT! クリスマス』

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

開催日程:2024年11月20日(水)〜2025年1月5日(日)

大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、“超元気を贈り合える”クリスマスイベント『NO LIMIT! クリスマス』が、2024年11月20日〜2025年1月5日まで開催。

開業10周年を迎えた『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター』でも、5年ぶりとなるイベントが開催されます☆

ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜

開催場所:ホグワーツ城

開催時間、回数:約10分 ※開始時間、開催回数は日によって異なります

『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』は、ホグワーツ城に美しい雪の魔法がかかるキャッスルショー。

5年ぶりの復活となり、ホグワーツ城が次々と幻想的な冬の姿に変わります!

ホリデー・フロッグ・クワイア

開催場所:ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター内パフォーマンス・ステージ

開催時間、回数:約20分 ※開始時間、開催回数は日によって異なります

ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちと魔法界のカエルが奏でる『フロッグ・クワイア』の、ウインターホリデーバージョン『ホリデー・フロッグ・クワイア』

「ハリー・ポッター」の物語原作中にも登場し、聞いたことのある魔法界のクリスマス・ソングからちょっぴり不思議な合唱まで、魔法界ならではの冬に浸れる楽曲を楽しめます。

東京・名古屋・横浜・札幌・福岡:ハリー・ポッター マホウドコロ

ハリー・ポッター マホウドコロ 赤坂 Wizarding World Street 店所在地:赤坂 Biz タワー 1F(東京都港区赤坂5-3-1)営業時間:11:00〜21:00 ※施設の状況により営業時間が変更される場合がありますハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店所在地:オアシス 21 B1F(愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)営業時間:10:00〜21:00 ※施設に準じますハリー・ポッター マホウドコロ ランドマークプラザ店所在地:ランドマークプラザ 2F(神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)営業時間:11:00〜20:00 ※施設に準じますハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 東京駅開催期間:2024年10月10日(木)〜2025年3月30日(日)開催地:東京駅一番街 東京キャラクターストリート 1F(東京都千代田区丸の内1-9-1)営業時間:10:00〜20:30 ※施設に準じますハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in 東京ソラマチ開催期間:2024年10月19日(土)〜2025年2月2日(日)開催地:東京ソラマチ イーストヤード 4F 12番地 特設会場(東京都墨田区押上1-1-2)営業時間:10:00〜21:00ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in MARK IS 福岡ももち開催期間:2024年11月15日(金)〜2024年12月25日(水)開催地:MARK IS 福岡ももち 2F ももちステージ(福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1)営業時間:10:00〜21:00 ※最終日は19:00まで

東京・横浜・名古屋に展開している「ハリー・ポッター マホウドコロ」が、期間限定で札幌にポップアップストアを初出店中。

ほかにも東京駅や東京ソラマチ、MARK IS福岡ももちでも、ポップアップストアを展開しています。

おすすめグッズは、ホグワーツ生徒のローブをイメージしたローブ風ストールです!

ストールとしてもマフラーとしても使え、どちらにするかで印象が変わるから、気分によって使い分けを楽しめます。

また、店内には組分けシーンを体験できるフォトスポットも用意。

全国5都市で「ハリー・ポッター」の世界を身近に感じられるグッズを購入できる貴重なチャンスです☆

ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in さっぽろ大通

開催期間:2024年9月27日(金)〜2025年1月13日(月・祝)

開催地:北海道札幌市中央区大通西3丁目 さっぽろ地下街オーロラタウン内

営業時間:10:00〜20:00 ※施設に準じます

2025年1月13日(月・祝)までの期間限定で、さっぽろ大通にある「さっぽろ地下街オーロラタウン」に、「ハリー・ポッター マホウドコロ」のポップアップストアが出店中。

札幌では初となる「ハリー・ポッター マホウドコロ」のポップアップストアです。

ハリー・ポッター全7巻〈25周年記念特装版〉

価格:43,780円(税込)

発売日:2024年12月上旬

限定数量:限定2,000セット

静山社から、25周年を記念した『ハリー・ポッター全7巻〈25周年記念特装版〉』を、限定2,000セット刊行。

化粧箱に入った日本オリジナルの特別エディションは、12月上旬に発売開始となり、書店で予約受付中です。

ギフトブック『ホグワーツのクリスマス』

価格:3,960円(税込)

発売日:発売中

クリスマスにぴったりなギフトブック『ホグワーツのクリスマス』も好評発売中。

心温まるクリスマスのイラストを楽しめる1冊です☆

ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン

「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」では、クリスマスのイベントをより華やかにするグッズに関連したイベントを開催。

限定ピンバッジを発売するほか、4寮に関連したグッズのプロモーションも展開します。

クリスマス ジンジャーブレッド ピンバッジ

価格 : 2,090円(税込)

発売開始 : 2024年11月18日(火)

2024年11月18日から、ホグワーツ上の冬景色にインスパイアされた限定ピンバッジを発売。

「ハリー・ポッター」クリスマスイベントにも身につけて行きたい限定グッズです!

ブラックフライデー

時期 : 2024年11月25日(月)〜12月1日(日)

2024年11月25日からは、ブラックフライデーウィークとして、4つの寮に関連したグッズのプロモーションをスタート。

さらに、ブラックフライデー当日の2024年11月29日からは、特別なプロモーションも展開します☆

放送・配信

Publishing Rights © J.K.R © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights resered.

期間・日時:

・『ハリー・ポッター』全8作品 2024年12月22日(日)〜2024年12月29日(日)、吹替で毎日放送

・『ファンタスティック・ビースト』3作品 2024年12月14日(土)16:00〜字幕で一挙放送、2024年12月30日(月)16:00〜吹替で一挙放送

視聴方法:JCOM(Ch.450)、全国のケーブルテレビ、IPTV など

配信サービス:Apple TV、カンテレドーガ、Google PLAY、クランクイン!ビデオ、J:COM STREAM、TELASA Netflix、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、Microsoft 映画&テレビ、music.jp、milplus、U-NEXT、Leminoなどで配信中

※各プラットホームにより配信期間が異なるため、配信されていない場合があります

※都度課金・見放題など、配信状況については各プラットホームにて確認ください

『ハリー・ポッター』全8作品と『ファンタスティック・ビースト』3作品が、日本最大級の映画専門チャンネル「ムービープラス」で、2024年12月に吹替一挙放送。

All characters and elements © & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR.

各社配信情報から目が離せない、注目の配信です。

アニバーサリーイヤーのフィナーレを飾るクリスマスイベントを、全国5大都市で展開。

東京・名古屋・横浜・札幌・福岡で順次開催される「ハリー・ポッター」クリスマスイベントのまとめでした!

