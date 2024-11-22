【無料配信】60年分の名曲をお届け！テレ東に眠る秘蔵映像も！「テレ東音楽祭スペシャル 1964→2024」
11月20日（水）に、4時間半にわたる生放送でお届けした「テレ東音楽祭スペシャル 1964→2024〜60 年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100〜」（※一部事前収録あり）を、「ネットもテレ東」「TVer」で期間限定無料配信中！
【動画】「テレ東音楽祭スペシャル 1964→2024」を期間限定無料配信中！
テレ東が開局してから60年！ 開局した1964年から2024年まで数々の名曲が誕生し、その時代を彩りました。
「60周年の今年だからこそ！」大型音楽特番として、新規歌唱やアーカイブによる60年分の名曲を、 “テレ東ならではの演出”満載の映像でお届け！ もちろん、最新の人気アーティスト＆楽曲も！
昭和・平成・令和3世代に渡って愛され続けている名曲を、ぜひ配信でお楽しみください！
「テレ東音楽祭スペシャル 1964→2024」は、「Tver」、「ネットもテレ東」で配信中！
■番組概要
【タイトル】
テレ東音楽祭スペシャル 1964→2024
〜60 年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100〜
【MC】国分太一
【進行】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
【出演アーティスト】
赤坂 泰彦、ano、天月-あまつき-、AKB48、
A.B.C-Z、&TEAM、岡崎体育、荻野目洋子、
北山宏光、KID PHENOMENON、King & Prince、
GINTA & ODAKEi 、郷ひろみ、ゴスペラーズ、
後藤真希、コブクロ、コレサワ、SARM、
DJ KOO、中島健人、乃木坂46、バブルガム・ブラザーズ、
松本梨香、MAX、南野陽子、miwa、
Little Glee Monster、ONE N' ONLY（五十音順）
【公式HP】
【公式X】
【動画】「テレ東音楽祭スペシャル 1964→2024」を期間限定無料配信中！
テレ東が開局してから60年！ 開局した1964年から2024年まで数々の名曲が誕生し、その時代を彩りました。
「60周年の今年だからこそ！」大型音楽特番として、新規歌唱やアーカイブによる60年分の名曲を、 “テレ東ならではの演出”満載の映像でお届け！ もちろん、最新の人気アーティスト＆楽曲も！
昭和・平成・令和3世代に渡って愛され続けている名曲を、ぜひ配信でお楽しみください！
■番組概要
【タイトル】
テレ東音楽祭スペシャル 1964→2024
〜60 年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100〜
【MC】国分太一
【進行】田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
【出演アーティスト】
赤坂 泰彦、ano、天月-あまつき-、AKB48、
A.B.C-Z、&TEAM、岡崎体育、荻野目洋子、
北山宏光、KID PHENOMENON、King & Prince、
GINTA & ODAKEi 、郷ひろみ、ゴスペラーズ、
後藤真希、コブクロ、コレサワ、SARM、
DJ KOO、中島健人、乃木坂46、バブルガム・ブラザーズ、
松本梨香、MAX、南野陽子、miwa、
Little Glee Monster、ONE N' ONLY（五十音順）
【公式HP】
【公式X】