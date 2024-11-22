´¬¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥í¡¼¥ëÇòºÚ¡Ö¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¡ª¡×JAÁ´ÇÀ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡Öº£Ìë¤Ï¥³¥ì¡ª¡×
Æù¥À¥Í¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡Ö¥í¡¼¥ëÇòºÚ¡×¤Ï¡¢´¨¤¤Åß¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶ºî¤í¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢ÇòºÚ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á²ÃÇ®¤¹¤ë¢ªÆù¥À¥Í¤ò°ì¤Ä°ì¤Ä´¬¤¯¡¢¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¡£JAÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@zennoh_food¡Ë¤¬¡¢¡Ö´¬¤«¤Ê¤¤¥í¡¼¥ëÇòºÚ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Æù¤À¤Í¤ÈÇòºÚ¤ò½Å¤Í¤Æ»Å¾å¤²¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ã¤¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢1.4Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¡£
¡Ú¼Ì¿¿4Ëç¡Û´¬¤«¤Ê¤¤¥í¡¼¥ëÇòºÚ¤Îºî¤êÊý
ÇòºÚ¤ÈÆù¤À¤Í¤ò½Å¤Í¤Æ¼Ñ¹þ¤á¤ÐOK¡ª
ÇòºÚ¢ªÆù¤À¤Í¢ªÇòºÚ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¡¢¥È¥Þ¥È´Ì¤È¥³¥ó¥½¥á¤È¤ª¿å¤òÆþ¤ì¤Æ³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç¥³¥È¥³¥È¡£20¡Á30Ê¬ÂÔ¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£´¬¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¥í¡¼¥ëÇòºÚ¡×¤È¤¤¤¦Ì·½â¤·¤¿¤ªÌ¾Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÌ·½â¤Ê¤ó¤Æ¿á¤Èô¤Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¦ºàÎÁ
¡¦ÇòºÚ¡Ä1/4¸Ä
¡¦¶Ì¥Í¥®¡Ä1/2¸Ä
A ÆÚ¤Ò¤Æù¡Ä200g
A ¥Ñ¥óÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸4
A Íñ¡Ä1¸Ä
B ¥È¥Þ¥È´Ì¡Ä1´Ì
B ¥³¥ó¥½¥á¡ÄÂç¤µ¤¸1
B ¿å¡Ä100ml
¢¦ºî¤êÊý
¡¡¡¶Ì¤Í¤®¤ò¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢Îä¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¤ÈA¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤³¤Í¤ë¡£
£¡¡Æé¤Î¾å¤ËÇòºÚ¤ÎÍÕ¡Ê¾åÂ¦¤ò¿ôËç¡Ë¤òÉß¤¯¢ªÆù¤À¤Í¤òÇòºÚ¤Î¾å¤Ë½Å¤Í¤Æ¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¹¤²¤ë¡£
¤¡¡¹©Äø£¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¥¡¡B¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç¥³¥È¥³¥È20¡Á30Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£
¦¡¡¥Õ¥é¥¤ÊÖ¤·¤Ç¤ª»®¤Ë°Ü¤·¡¢ÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¤é´°À®¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£Ìë¤Ï¥³¥ì¡ª¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤ÎÌÌÅÝ¤ÊÎÁÍý¤¬´ÊÃ±¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§JAÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¡¡¸ø¼°X¡¿´¬¤«¤Ê¤¤¥í¡¼¥ëÇòºÚ