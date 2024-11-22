²£ÉÍFM¤Î¿·´ÆÆÄ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥È¤Î±¦ÏÓ¡Ä±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹ç°ÕÊó¤¸¤ë¡¡¡Ö½¢Ç¤½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¡×
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Î´ÆÆÄ¤Ï±½¤Î¿ÍÊª¤Ç·è¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤À¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥¦¥§¥ëÁ°´ÆÆÄ¤ÎÅÓÃæ²òÇ¤¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó»ÃÄê´ÆÆÄÈ¯Â¤È¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤«¡¢¿·´ÆÆÄ¾·¤Ø¤¤¤ÎÆ°¤¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë²£ÉÍFM¡£¤½¤³¤ÇÌ¾¤¬Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬Á°¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¥é¥ó¥É»á(54)¤À¡£
¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø´±Îò¤³¤½¥¯¥ë¡¼¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é»þÂå¤À¤±¤À¤¬¡¢»²ËÅÌò¤È¤·¤Æ¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¤¢¤Î¥¬¥ì¥¹¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥ÈÁ°´ÆÆÄ¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç»á¤ä¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ»á¤é¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥ÈÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥³¡¼¥Á¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£Èà¤Û¤É¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¡¢¥¯¥é¥Ö¤ä¹ñºÝ¥ì¥Ù¥ë¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¤Û¤«¤ËÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤À¡×¤È¤Î¾Î»¿¥³¥á¥ó¥È¤â»Ä¤¹¡£
±ó¤¯¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤â²£ÉÍFMÆþ¤ê¤¬Ç»¸ü»ë¤µ¤ì¡¢¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤Ï¹ç°Õ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥È¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ëÌÁÍ§¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£½êÍ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¡Ö²£ÉÍFM¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¹Ô¤¤¬·èÄêÅª¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ç¤â¤½¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¤¡¢¥Û¥é¥ó¥É»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ16Ç¯¤Ö¤ê¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¥å¡¼¥¦¥§¥ëÁ°´ÆÆÄ¤ÎÅÓÃæ²òÇ¤¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Á¥ó¥½¥ó»ÃÄê´ÆÆÄÈ¯Â¤È¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤«¡¢¿·´ÆÆÄ¾·¤Ø¤¤¤ÎÆ°¤¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤ë²£ÉÍFM¡£¤½¤³¤ÇÌ¾¤¬Éâ¤«¤Ö¤Î¤¬Á°¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Û¥é¥ó¥É»á(54)¤À¡£
¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø´±Îò¤³¤½¥¯¥ë¡¼¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é»þÂå¤À¤±¤À¤¬¡¢»²ËÅÌò¤È¤·¤Æ¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¤¢¤Î¥¬¥ì¥¹¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥ÈÁ°´ÆÆÄ¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç»á¤ä¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥³¥ó¥Æ»á¤é¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤¿¡£
±ó¤¯¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤â²£ÉÍFMÆþ¤ê¤¬Ç»¸ü»ë¤µ¤ì¡¢¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤Ï¹ç°Õ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥µ¥¦¥¹¥²¥¤¥È¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ëÌÁÍ§¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£½êÍ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¡Ö²£ÉÍFM¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¡×¤ÈÆüËÜ¹Ô¤¤¬·èÄêÅª¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ç¤â¤½¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¤¡¢¥Û¥é¥ó¥É»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ16Ç¯¤Ö¤ê¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é