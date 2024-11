11月12日よりTOKYO MX1で放送を開始した「ボルテスV レガシー」”超電磁リスペクトTV版”。12月17日の第5話からのエンディング主題歌が「父をもとめて〜LEGACY Ver.〜」に決定しました。

歌唱を担当するのは、1977年のTVアニメ版のオープニング主題歌を歌った”アニソンの女王”こと堀江美都子さん。また、放送終了後の12月18日0時より、各種音楽配信サービスにおいて、ダウンロード/ストリーミングの配信がスタートすることも決定しています。

「ボルテスV レガシー」”超電磁リスペクトTV版”は、10月に映画館で上映された「ボルテスV レガシー」を全20話のTV版として再編集したもの。元々はフィリピンで熱狂的なファンたちによって実写化されていたものを逆輸入した形となり、国内外で話題となっていました。

一方の堀江美都子さんといえば、「キャンディ♥キャンディ」や「ひみつのアッコちゃん」、そして「超電磁マシーン ボルテスV」など数々のヒットアニメ主題歌を務めてきた「アニメソングの女王」。

かつてのアニメ版のエンディング主題歌であり、故・水木一郎さんが歌った「父をもとめて」のカバー楽曲を制作するプロジェクトを、クラウドファンディングサービス「うぶごえ」で実施し、達成率は350%超え。第5話よりエンディング主題歌として放送される運びとなりました。

なお、クラウドファンディングは11月29日23時59分まで実施されており、「父をもとめて〜LEGACY Ver.〜」完成音源CDなどが返礼品として用意されているとのことです。

また、12月18日からのダウンロード/ストリーミング配信は、iTunes Store、レコチョクなど主要ダウンロード配信サイトおよびApple Music、LINE MUSIC、Spotifyなど主要ストリーミング配信サイトを予定しているとのことでした。

