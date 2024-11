東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「ヒルトン東京ベイ」の「silva(シルバ)」にて、苺の魅力たっぷりな「Strawberry Afternoon Tea(ストロベリーアフタヌーンティー)」を開催。

抹茶クッキーでヘタを表現したキューブ型の苺ブラウニーなど全14種が楽しめるほか、セイボリーには旬の鱈やちぢみほうれん草を使ったメニューが登場します!

ヒルトン東京ベイ「silva(シルバ)」Strawberry Afternoon Tea(ストロベリーアフタヌーンティー)

第1弾 期間:2024年12月30日(月)〜2025年1月28日(火)

提供時間:11:00〜17:00

料金:5,200円(税・サ込) ※紅茶・コーヒーを好きなだけ注文可能

予約(事前予約制):TEL 047-355-5000(代) レストラン部

ヒルトン東京ベイのバーラウンジ「silva(シルバ)」にて「Strawberry Afternoon Tea(ストロベリーアフタヌーンティー)」を開催。

苺の魅力を詰め込んだデザートとセイボリーを中心とした全14種類のメニューが、期間限定で楽しめます☆

なお、ストロベリーアフタヌーンティーは、3期に分けて2025年4月22日まで展開。

第2弾ではバレンタインシーズンにぴったりな「ストロベリー×チョコレート」、第3弾では春らしい「ストロベリー×桜」をテーマにしたアフタヌーンティーが実施されます。

紅茶やコーヒーとともに、時間を気にせず11時から夕方5時までの時間、心ゆくまで寛げるアフタヌーンティーです!

ストロベリージャムのブラウニーキューブ/ライム香る苺のムースとクランブルクッキー/苺とキャラメルガナッシュのチョコレート/ローズヒップ&ハイビスカスティーゼリーとプリンのストロベリーパフェ

メニュー名:

プレート左上:ストロベリージャムのブラウニーキューブ

プレート右上:ライム香る苺のムースとクランブルクッキー

プレート下:苺とキャラメルガナッシュのチョコレート

右:ローズヒップ&ハイビスカスティーゼリーとプリンのストロベリーパフェ

ストロベリージャムのブラウニーキューブ

苺やホワイトチョコレートなどを混ぜて焼き上げたブラウニーを3枚にスライスし、甘酸っぱい苺ジャムを間にサンドした「ストロベリージャムのブラウニーキューブ」

キューブ型にカットした後、苺のチョコレートでコーティングし、ヘタに見立てた抹茶クッキーを飾っているのもポイントです。

パリッとしたチョコレートに、しっとりとしたブラウニー、サクッとしたクッキーのそれぞれの食感を堪能できます!

ライム香る苺のムースとクランブルクッキー

塩味のあるホロホロのクランブルクッキーを使用した「ライム香る苺のムースとクランブルクッキー」

その上にホワイトチョコレートとライムのガナッシュを絞り、苺とライムのジュレを忍ばせたムースをのせています。

まるで花びらのようなホワイトチョコレートを飾り、華やかに仕上げたデザートメニューは、ライムの爽やかな風味を感じられる一品です。

苺とキャラメルガナッシュのチョコレート

中が空洞になったホワイトチョコレートに、ほろ苦いキャラメルガナッシュを詰めた「苺とキャラメルガナッシュのチョコレート」

ピンク色のチョコレートスプレーで色付けをしたチョコレートに苺を飾り、上品な見た目に。

ホワイトチョコレートとキャラメルの、濃厚な味わいが楽しめます☆

ローズヒップ&ハイビスカスティーゼリーとプリンのストロベリーパフェ

「ローズヒップ&ハイビスカスティーゼリーとプリンのストロベリーパフェ」は、フルーティーな香りの「Dilmah(ディルマ)」の「ローズヒップ&ハイビスカス」を使ったパフェです。

苺の果肉入りゼリーにパンナコッタとキャラメルソース、プリンを重ね、苺を一粒のせたサクサクのパイで蓋をして最後に飴をトッピング。

一度にいくつもの食感や味わいを堪能できるグラスデザートです。

苺とアールグレイのパウンドケーキ/ストロベリーショートケーキ/苺のバタークリームサンドクッキー

メニュー名:

左:苺とアールグレイのパウンドケーキ

中央:ストロベリーショートケーキ

右:苺のバタークリームサンドクッキー

苺とアールグレイのパウンドケーキ

柑橘系の香り豊かな「Dilmah(ディルマ)」の「オリジナル・アールグレイ」と蜂蜜、練乳などを合わせてしっとりと焼き上げた「苺とアールグレイのパウンドケーキ」

生クリームとカットした苺をのせ、紅茶に合う一品に仕上げられています。

ストロベリーショートケーキ

苺パウダーでピンク色にしたスポンジに、角切りの苺と甘さ控えめの生クリームをサンドした「ストロベリーショートケーキ」

トップにはスライスした苺とお花形のチョコレートを飾り、可愛らしく仕上げたショートケーキです。

苺のバタークリームサンドクッキー

クッキーにホワイトチョコレートやクランベリー、フリーズドライの苺を合わせたバタークリームを挟んだ「苺のバタークリームサンドクッキー」

ストロベリーチョコレートとフリーズドライ、フレッシュ苺を一粒のせたデザートです。

濃厚なバタークリームと、瑞々しい苺のマリアージュを楽しめます。

プレーンスコーン/ストロベリークリームチーズスコーン/クロテッドクリーム/柚子香る 苺とドラゴンフルーツジャム/苺バター餡

スコーンは定番のプレーンだけでなく、北海道産クリームチーズとストロベリーパウダーを合わせた、しっとり食感のストロベリークリームチーズスコーンも登場。

なめらかな口どけのクロテッドクリームをはじめ、3種類のフレーバーと共に味わえます。

「柚子香る 苺とドラゴンフルーツジャム」は、苺とドラゴンフルーツを焚き上げてから、柚子のシロップ漬けを混ぜ込んだジャム。

「苺バター餡」は、こしあんの上に苺風味のお花形バターをのせたクリームです☆

真鱈のクロケット サフランアイオリソース/豚肉とちぢみほうれん草のチャプチェ/エビとイタヤ貝のマリネ ストロベリードレッシング

メニュー名:

左下:真鱈のクロケット サフランアイオリソース

上:豚肉とちぢみほうれん草のチャプチェ

右下:エビとイタヤ貝のマリネ ストロベリードレッシング

真鱈のクロケット サフランアイオリソース

旬の鱈をペースト状にしてからミルクやマッシュポテトを加え、加熱してもパサつきを感じない、なめらかな舌触りに仕上げられた「真鱈のクロケット サフランアイオリソース」

外はカリッと、中はクリーミーな食感の、一口サイズコロッケです。

豚肉とちぢみほうれん草のチャプチェ

「豚肉とちぢみほうれん草のチャプチェ」は、甘みのある旬のちぢみほうれん草を使ったセイボリー。

甘辛く、つるっと食べやすいチャプチェは、甘いデザートとの間の箸休めにぴったりです!

エビとイタヤ貝のマリネ ストロベリードレッシング

ぷりぷりの柔らかいイタヤ貝とエビを使い、アンチョビやガーリック、オリーブオイルとマリネした「エビとイタヤ貝のマリネ ストロベリードレッシング」

魚介類と相性の良い苺を白ワインビネガーなどを加えた、甘酸っぱいドレッシングとともに味わえる一品です。

苺とモッツァレラチーズのハモンセラーノ巻き/チキンフリカッセ 瀬戸内レモンの香りとともに/かぼちゃづくしのスープ仕立て “ヴルーテ”

メニュー名:

プレート下:苺とモッツァレラチーズのハモンセラーノ巻き

プレート上:チキンフリカッセ 瀬戸内レモンの香りとともに

右:かぼちゃづくしのスープ仕立て “ヴルーテ”

苺とモッツァレラチーズのハモンセラーノ巻き

もっちりしたフレッシュモッツァレラチーズとみずみずしい苺を、塩味の強いハモンセラーノ生ハムで巻いた「苺とモッツァレラチーズのハモンセラーノ巻き」

バルサミコを煮詰め、生クリームと合わせたクリームを添えています。

クリームの甘味と生ハムの塩味、チーズと苺の酸味など、絶妙なバランスの味わいです。

チキンフリカッセ 瀬戸内レモンの香りとともに

「チキンフリカッセ 瀬戸内レモンの香りとともに」は、フランス料理の「チキンフリカッセ」を、食べやすいよう小さいサイズでアレンジ。

マッシュルームとオニオンを炒めてから白ワインで煮詰め、ガーリックとクリーム、チキンを加えてじっくりと煮込んであります。

細かくした瀬戸内レモンの皮をのせ、爽やかさをプラスしています。

かぼちゃづくしのスープ仕立て “ヴルーテ”

「かぼちゃづくしのスープ仕立て “ヴルーテ”」は、裏ごししたなめらかなかぼちゃに、バターとクリームを加えて仕上げた濃厚な食べるスープ。

ローストしたアーモンドとかぼちゃの種を振りかけて、香りや食感にアクセントをプラスしています。

器に添えたかぼちゃチップとともに味わいたいメニューです。

充実のドリンクメニュー

メニューに合せて茶葉を変えながら、何度でも注文できるドリンクも充実のラインナップ。

スリランカ(セイロン)で誕生した初のティーブランド「Dilmah(ディルマ)」の、世界の上質な茶園から厳選した珠玉の銘茶コレクション「t-シリーズ」より、定番からハーブティーまで幅広く取りそろえています。

定番の紅茶には「シングルエステート・ダージリン」や「オリジナル・アールグレイ」など、ハーブティーには「ピュア・ペパーミント」や「ピュア・カモミール・フラワー」などをセレクト。

コーヒーメニューは「ネスプレッソ」を使ったエスプレッソやカフェラテ、キャラメル・ラテ・マキアートなどが注文可能です。

栽培から収穫・精製・焙煎・ブレンド・粉砕など、すべてのプロセスにこだわり抜いた、高品質で豊かな味わいを、アフタヌーンティーと共に堪能できます!

限定モクテル「Fluffy Berry Fizz(フラッフィ・ベリー・フィズ)」

価格:ビュッフェ価格+950円(税・サ込)

追加料金で楽しめる、バーテンダーが考案した限定モクテル「Fluffy Berry Fizz(フラッフィ・ベリー・フィズ)」

ノンアルコールのジンを使ったカクテルベースに、ノンアルコールのロゼスパークリングワインを注いでシュワッとさせたドリンクです。

最後に甘酸っぱいクランベリーとブルーベリーを混ぜたエスプーマをのせ、ストロベリーアフタヌーンティーにぴったりなピンク色に仕上げられています☆

ベースに使ったノンアルコールジン「ネマ」は、2種類のバラやジュニパーベリーなどのボタニカルな素材を使用。

ジンの心地よいハーブの香りと、ベースに入れた自家製のストロベリー&クランベリーウォーターとの爽やかさ・甘酸っぱさのハーモニーも楽しめます。

Strawberry Afternoon Tea テイクアウト

販売期間:2024年12月30日(月)〜2025年1月28日(火)

受取時間:11:00〜19:00

受取場所:ヒルトン東京ベイ ロビー階 バーラウンジ「silva(シルバ)」

料金:2名分 9,900円(税・料込) ※1セット(2名分)ごとの販売

内容:デザート8種×2セット/セイボリー6種×2セット/ティーバッグ5種×2セット/ホテルオリジナルテイクアウトボックス

予約:TEL 047-355-5000(代) レストラン部 ※受取日の前日23:00までの事前予約制

自宅や客室など、好みの場所でアフタヌーンティーを堪能できる、テイクアウトも用意されます。

3段になったホテルオリジナルボックスで持ち帰るため、ゆっくり過ごすおうち時間に楽しむのはもちろん、贈答用としてもおすすめです!

苺の魅力が詰まった、全14種類のメニューを堪能できるアフタヌーンティー。

ヒルトン東京ベイ「silva」の「Strawberry Afternoon Tea」第1弾は、2024年12月30日から2025年1月28日まで提供です!

特別なランチ&ディナーコースやビュッフェ!ヒルトン東京ベイ「クリスマス/年末年始限定メニュー」 特別なランチ&ディナーコースやビュッフェ!ヒルトン東京ベイ「クリスマス/年末年始限定メニュー」 続きを見る

苺を使った青春の甘酸っぱさを味わえるデザートビュッフェ!ヒルトン東京ベイ「ラウンジ・オー」ストロベリー スクールライフ 苺を使った青春の甘酸っぱさを味わえるデザートビュッフェ!ヒルトン東京ベイ「ラウンジ・オー」ストロベリー スクールライフ 続きを見る

※表記内容は変更になる場合があります

※仕入れ状況によりメニューが変わる場合があります

※写真はイメージです

※テイクアウトの場合、容器やデコレーションの一部が変更になることがあります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 苺の魅力が詰まった華やかなストロベリーアフタヌーンティー!ヒルトン東京ベイ「silva(シルバ)」 appeared first on Dtimes.