米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは現地時間21日、第97回アカデミー賞の長編アニメ賞の審査対象作品を発表した。

アニメーション映画部門には31作品が審査対象としてエントリー。このなかから5本がノミネート作品となる。日本作品では、押山清高監督の『ルックバック』、山田尚子監督の『きみの色』、久野遥子・山下敦弘監督の『化け猫あんずちゃん』、百瀬義行監督の『屋根裏のラジャー』などが入ったほか、神山健治監督の『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』も対象となっている。

ただし、現時点ではアカデミー賞対象作品の規約を満たしていない作品もあり、それらの作品は投票開始日の前にノミネート条件を満たす必要がある。予備投票は12月9日から13日まで行われ、12月17日にノミネーション候補のショートリストを発表。ノミネート作品は2025年1月17日に発表される。アカデミー賞授賞式は2025年3月2日にハリウッドのドルビーシアターで開催予定。

審査対象作品は以下の通り。

『アートカレッジ1994』

キャプテン・アビスパ(原題) / Captain Avispa』

『リンダはチキンがたべたい!』

『きみの色』

『ザ・デイ・ザ・・アース・ブリュー・アップ:ア・ルーニー・テューンズ・ムービー(原題) / The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie』

『怪盗グルーのミニオン超変身』

『Flow』

『ねこのガーフィールド』

『化け猫あんずちゃん』

『ザ・グラスワーカー(英題) / The Glassworker』

『屋根裏のラジャー』

『インサイド・ヘッド2』

『ケンスケの王国』

『カンフー・パンダ4 伝説のマスター降臨』

『リビング・ラージ(原題) / Living Large』

『ルックバック』

『ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い』

『マーズ・エクスプレス(原題) / Mars Express』

『メモワール・オブ・スネイル(原題) / Memoir of a Snail』

『モアナと伝説の海2』

『ピース・バイ・ピース(原題) / Piece by Piece』

『ロケット・クラブ:アクロス・ザ・コスモ(原題) / Rocket Club: Across the Cosmos』

『シロッコと風の王国』

『エリアンと魔法の絆』

『スルタナの夢』

『ザット・クリスマス(原題) / That Christmas』

『ユニコーンのテルマ』

『トランスフォーマー/ONE』

『Ultraman: Rising』

『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない!』

『野生の島のロズ』