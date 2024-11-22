Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î2024¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Õ¡¼¥É5¤Ä¤ò¸·Áª¾Ò²ð¡ª¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®
2024Ç¯11·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡ª
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«ºÅÁ°¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¥Õ¡¼¥É¡£¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤¤¾å¤Ë¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¡Á¤ó¤ÖÍê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Êçõ¥ß¥ë¥¯¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹±Îã¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Êçõ¥ß¥ë¥¯¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ700±ß¡Ë¡£
ÀÖ¤ÈÇò¤Î2ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Û¥ê¥Ç¡¼´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥µ¥ó¥¿¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤ÈÇ»¸ü¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¥Ô¥å¥ì¤Ï¡¢¤è¤¯º®¤¼¤Æ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎðùÎ³¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥é¥ó¥Á¤¬¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¡¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¦¥¦¥Ã¥É¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ò¥å¡¼¥¤¡¦¥Ç¥å¡¼¥¤¡¦¥ë¡¼¥¤¤Î¥°¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¡¦¥«¥Õ¥§¡¿¥È¥¥¡¼¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥¶¡¦¥Ý¡¼¥È¡¿¥È¥¥¥â¥í¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¡Ë
¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥å¥í¥¹
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥å¥í¥¹¡×¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÀã¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥·¥å¥¬¡¼¤Ï¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥Ã¥â¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¥Á¥å¥í¥¹¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ÆÀäÉÊ¡Ä¡£
¥ß¥Ã¥¡¼¤ä¥ß¥Ë¡¼¥É¥Ê¥ë¥É¤Ê¤É7¼ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¤É¤ì¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¥ï¥´¥ó¡¿¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ú¥³¥¹¥Ó¥ë¡¦¥«¥Õ¥§¡¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥é¥±¥Ã¥Æ¥£¤Î¥é¥¯¡¼¥ó¥µ¥ë¡¼¥ó¡¿¥¯¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¥é¡¦¥¿¥Ù¥ë¥Ì¡¦¥É¡¦¥¬¥¹¥È¥ó¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥ë¡¦¥Õ¥¦¥º¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¡Ë
2024Ç¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¼Ì¿¿±Ç¤¨¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥³¥ì
¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥É¤È¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ1080±ß Ã±ÉÊ¡§ÀÇ¹þ800±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥à¤È¥¨¥Ã¥°¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥µ¥é¥À¤¬Æþ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î2¼ïÎà¡£¿§¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃíÊ¸»þ¤ËÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¶ñ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡Ä¡ª
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¸¥ë¤ÈÂç¤¤á¤Î¥Ï¥à¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤è¤¯¡¢¥¨¥Ã¥°¤È¥Ñ¥¹¥¿¤È¤âÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¡¢1¤Ä¤ÇËþÊ¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ï¡¼¥È¡¦¥«¥Õ¥§¡¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë
¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ê¥Á¥ç¥³&¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ë
2023Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ê¥Á¥ç¥³&¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ780±ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï´Å¤¹¤®¤º¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥³¥³¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤Î²ÌÆù¤È¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤¬¡¢Äø¤è¤¤»ÀÌ£¤È¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶¤¬¤µ¤é¤ËUP¡ª
¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼ê¸µ¤ò»£¤ê¤¢¤¤¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥³¡¼¥ó¡¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë
£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê¥Á¡¼¥º¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¡¢¹üÉÕ¤¥Á¥¥ó¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¡Ë
¥é¥ó¥Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ2480±ß Ã±ÉÊ¡§ÀÇ¹þ2200±ß¡Ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤¬¹á¤ë¹üÉÕ¤¥Á¥¥ó¤ä¡¢À±·¿¤Î¾þ¤ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¤ÂçÇþ¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤Ê¤É¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼µ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬1¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¥Ó¡¼¥Õ¤È¥¨¥Ã¥°¤Î¥Á¡¼¥º¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥´¤ò³ä¤ë¤È¥È¥í¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡£¶¯¤¤¤ªÆù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¹ë²Ú¤Ê¥Õ¡¼¥É¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤·¤¿¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥×¥é¥¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥é¥ó¥É
¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ã¤Æ¡©
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÚ¤ê³ô¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¤ò¡¢ÉÕÂ°¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¥Ã¥È¤Ç¼«Í³¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó ¥È¥Ã¥Ô¥Ã¥°¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ1000±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÀÖ¤¤¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Î¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡¢¥µ¥ó¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ê¤ê¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤½¤ì¤¾¤ìÍê¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡ª
À©ºîÉ÷·Ê¤ÏÆ°²è±Ç¤¨¤â¤·¤Þ¤¹¤è¡ý
¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¥Á¥ç¥³¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë
¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
£¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó
¤¥ß¥Ã¥¡¼¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤Î¥·¥å¥¬¡¼¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥À±¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê´Ý¤Î¥·¥å¥¬¡¼¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¦¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼
§¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¤Î¥±¡¼¥¥Ô¥Ã¥¯
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥×¥é¥¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥ó¥É
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥á¥â¥á¥â¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òËþµÊ¤·¤è
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¥Õ¡¼¥É¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¼¡Á¤ó¤ÖÀ©ÇÆ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
www.tokyodisneyresort.jp/
©Disney
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«ºÅÁ°¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¥Õ¡¼¥É¡£¤É¤ì¤âÈþÌ£¤·¤¤¾å¤Ë¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¡Á¤ó¤ÖÍê¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Êçõ¥ß¥ë¥¯¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹±Îã¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Êçõ¥ß¥ë¥¯¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ700±ß¡Ë¡£
ÀÖ¤ÈÇò¤Î2ÁØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Û¥ê¥Ç¡¼´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥µ¥ó¥¿¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÃå¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«¥Ã¥×¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤ÈÇ»¸ü¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¥Ô¥å¥ì¤Ï¡¢¤è¤¯º®¤¼¤Æ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎðùÎ³¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥é¥ó¥Á¤¬¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¡¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¦¥¦¥Ã¥É¥Á¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¡¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥Ò¥å¡¼¥¤¡¦¥Ç¥å¡¼¥¤¡¦¥ë¡¼¥¤¤Î¥°¥Ã¥É¥¿¥¤¥à¡¦¥«¥Õ¥§¡¿¥È¥¥¡¼¥ó¥¿¥¦¥ó¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ô¥¶¡¦¥Ý¡¼¥È¡¿¥È¥¥¥â¥í¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¡Ë
¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥å¥í¥¹
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥å¥í¥¹¡×¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¡ª
¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÀã¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥·¥å¥¬¡¼¤Ï¡¢¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥Ã¥â¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¥Á¥å¥í¥¹¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ÆÀäÉÊ¡Ä¡£
¥ß¥Ã¥¡¼¤ä¥ß¥Ë¡¼¥É¥Ê¥ë¥É¤Ê¤É7¼ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢¤É¤ì¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ñ¡¼¥¯¥µ¥¤¥É¥ï¥´¥ó¡¿¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Ú¥³¥¹¥Ó¥ë¡¦¥«¥Õ¥§¡¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥é¥±¥Ã¥Æ¥£¤Î¥é¥¯¡¼¥ó¥µ¥ë¡¼¥ó¡¿¥¯¥ê¥Ã¥¿¡¼¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¢¥é¡¦¥¿¥Ù¥ë¥Ì¡¦¥É¡¦¥¬¥¹¥È¥ó¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥ë¡¦¥Õ¥¦¥º¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡ÊÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤Ç¤âÈÎÇäÃæ¡Ë
2024Ç¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¼Ì¿¿±Ç¤¨¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥³¥ì
¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥É¤È¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë
¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ1080±ß Ã±ÉÊ¡§ÀÇ¹þ800±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥à¤È¥¨¥Ã¥°¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Î¥µ¥é¥À¤¬Æþ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î2¼ïÎà¡£¿§¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÃíÊ¸»þ¤ËÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¤Ï¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¶ñ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤¯¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¡Ä¡ª
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¸¥ë¤ÈÂç¤¤á¤Î¥Ï¥à¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤è¤¯¡¢¥¨¥Ã¥°¤È¥Ñ¥¹¥¿¤È¤âÁêÀ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¡¢1¤Ä¤ÇËþÊ¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¹¥¦¥£¡¼¥È¥Ï¡¼¥È¡¦¥«¥Õ¥§¡¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë
¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ê¥Á¥ç¥³&¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ë
2023Ç¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥Ç¡¼¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ê¥Á¥ç¥³&¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ780±ß¡Ë¤È¤·¤Æ¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï´Å¤¹¤®¤º¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¥³¥³¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤Î²ÌÆù¤È¥Õ¥ê¡¼¥º¥É¥é¥¤¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤¬¡¢Äø¤è¤¤»ÀÌ£¤È¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤È¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥é¥á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶¤¬¤µ¤é¤ËUP¡ª
¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¼ê¸µ¤ò»£¤ê¤¢¤¤¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥³¡¼¥ó¡¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë
£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡Ê¥Á¡¼¥º¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¡¢¹üÉÕ¤¥Á¥¥ó¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥È¡Ë
¥é¥ó¥Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ2480±ß Ã±ÉÊ¡§ÀÇ¹þ2200±ß¡Ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄêÈÖ¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤¬¹á¤ë¹üÉÕ¤¥Á¥¥ó¤ä¡¢À±·¿¤Î¾þ¤ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¤ÂçÇþ¤È¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¤Ê¤É¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼µ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬1¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¹¥È¥é¥ß¥Ó¡¼¥Õ¤È¥¨¥Ã¥°¤Î¥Á¡¼¥º¥Û¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢¥¿¥Þ¥´¤ò³ä¤ë¤È¥È¥í¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë¡£¶¯¤¤¤ªÆù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¹ë²Ú¤Ê¥Õ¡¼¥É¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤·¤¿¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥×¥é¥¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥é¥ó¥É
¼«Ê¬¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ã¤Æ¡©
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÚ¤ê³ô¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¤ò¡¢ÉÕÂ°¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¥Ã¥È¤Ç¼«Í³¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó ¥È¥Ã¥Ô¥Ã¥°¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ1000±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÀÖ¤¤¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Î¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡¢¥µ¥ó¥¿¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ê¤ê¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤½¤ì¤¾¤ìÍê¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡ª
À©ºîÉ÷·Ê¤ÏÆ°²è±Ç¤¨¤â¤·¤Þ¤¹¤è¡ý
¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¥Á¥ç¥³¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë
¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¥µ¥ó¥É¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
£¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó
¤¥ß¥Ã¥¡¼¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ÈÇò¤Î¥·¥å¥¬¡¼¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥À±¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê´Ý¤Î¥·¥å¥¬¡¼¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¦¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼
§¥ê¥ë¥ê¥ó¥ê¥ó¤Î¥±¡¼¥¥Ô¥Ã¥¯
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥×¥é¥¶¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥é¥ó¥É¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ï¡¼¥È¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¥Û¡¼¥ë¡¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥é¥ó¥É
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¥á¥â¥á¥â¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òËþµÊ¤·¤è
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¥Õ¡¼¥É¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¼¡Á¤ó¤ÖÀ©ÇÆ¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¡ª
Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
www.tokyodisneyresort.jp/
©Disney