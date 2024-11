【DMM通販:BANDAI SPIRITS再販商品 抽選販売】抽選期間:11月22日14時~11月26日14時当選発表:11月28日から4日以内

「HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット」

DMM通販にて、2025年4月から6月に再入荷を予定しているBANDAI SPIRITSのプラモデル商品を対象にした抽選販売を実施している。抽選期間は11月26日14時まで。当選発表は11月28日から4日以内に行なわれる。

今回抽選販売の対象となる商品には、「HG 1/144 デスティニーガンダムSpecII&ゼウスシルエット」「RG 1/144 シャイニングガンダム」「MGSD ガンダムバルバトス」「MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム」など多数のガンプラ商品や、「30MM ACVI」プラモより「SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」「RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」「BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」なども対象となっている。

また美少女プラモデル「30MS」からは「30MS 黛 冬優子」「SIS-F00 ユフィア[カラーA]」「オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]」「オプションパーツセット18(サージェントコスチューム)[カラーC]」などが対象に。その他のプラモデル商品では「マクロスプラス」より「HG 1/100 YF-19」や、「スパロボOG」より「HG ヴァイスリッター」なども対象となっている。

抽選の注意事項として、1商品につき1人1点までとなっているほか、申し込み後の申込キャンセルができず、支払方法が「クレジットカード」のみとなっている。

「BANDAI SPIRITS再販商品 抽選販売」対象商品(一部抜粋)

「RG 1/144 シャイニングガンダム」

「MGSD ガンダムバルバトス」

「MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム」

「30MM ACVI SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」

「30MM ACVI RaD CC-2000 ORBITER ナイトフォール」

「30MM ACVI BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」

「30MS 黛 冬優子」

「30MS SIS-F00 ユフィア[カラーA]」

「30MS オプションボディパーツ シグマシスターズパラドクス1[カラーA]」

「30MS オプションパーツセット18(サージェントコスチューム)[カラーC]」

「HG 1/100 YF-19」

「HG ヴァイスリッター」

