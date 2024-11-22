天津市の楊村第一中学を訪ねて
19日、楊村第一中学の色づいた木々。（天津＝新華社配信/田芮伊）
【新華社天津11月22日】中国天津市武清区の楊村第一中学（日本の高校に相当）では四季折々の美しい風景が広がる。校内放送局の教師と生徒らはカメラを手に取り、敷地内の鮮やかな色彩を切り取った。
楊村第一中学の色づいた木々。（11月3日撮影、天津＝新華社配信/付蕭穎）
木漏れ日が差し込む楊村第一中学。（11月7日撮影、天津＝新華社配信/李承菀）
楊村第一中学で採れたサンザシの実。（11月7日撮影、天津＝新華社配信/李承菀）
19日、楊村第一中学で拾った落ち葉。（天津＝新華社配信/劉曦燦）
19日、楊村第一中学の色づいた木々。（天津＝新華社配信/孫斯諾）
19日、楊村第一中学の敷地で色づいたツタ。（天津＝新華社配信/孫斯諾）
19日、楊村第一中学の校舎。（天津＝新華社配信/孫斯諾）
19日、楊村第一中学の生徒たち。（天津＝新華社配信/呉奇真）
15日、楊村第一中学の生徒。（天津＝新華社配信/呉奇真）
楊村第一中学の敷地内にある柿の木。（11月5日撮影、天津＝新華社配信/于長華）
楊村第一中学に咲くコスモス。（11月5日撮影、天津＝新華社配信/于長華）
19日、色づく木々のそばを歩く楊村第一中学の生徒。（天津＝新華社配信/朱宇辰）