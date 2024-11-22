　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42631.13　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41411.83　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41243.24　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40397.43　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40220.29　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39855.35　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39711.88　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39383.04　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39203.47　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38954.21　　均衡表転換線(週足)
38905.97　　均衡表転換線(日足)
38798.10　　均衡表基準線(日足)
38695.06　　25日移動平均線
38582.34　　200日移動平均線
38566.09　　均衡表雲上限(日足)
38467.47　　26週移動平均線
38368.64　　13週移動平均線
38323.43　　6日移動平均線

38283.85　　★日経平均株価22日終値

38186.65　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37929.42　　75日移動平均線
37680.85　　均衡表雲上限(週足)
37678.25　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37354.25　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37169.84　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37079.58　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36339.85　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35706.73　　均衡表雲下限(日足)
35691.70　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35325.46　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34303.81　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　11.18(前日10.18)
ST.Slow(9日)　　10.57(前日12.09)

ST.Fast(13週)　 71.09(前日69.37)
ST.Slow(13週)　 74.77(前日74.20)

［2024年11月22日］

株探ニュース