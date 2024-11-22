

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42631.13 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41411.83 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41243.24 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40397.43 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40220.29 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39855.35 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39711.88 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39383.04 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39203.47 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38954.21 均衡表転換線(週足)

38905.97 均衡表転換線(日足)

38798.10 均衡表基準線(日足)

38695.06 25日移動平均線

38582.34 200日移動平均線

38566.09 均衡表雲上限(日足)

38467.47 26週移動平均線

38368.64 13週移動平均線

38323.43 6日移動平均線



38283.85 ★日経平均株価22日終値



38186.65 ボリンジャー:-1σ(25日)

37929.42 75日移動平均線

37680.85 均衡表雲上限(週足)

37678.25 ボリンジャー:-2σ(25日)

37354.25 ボリンジャー:-1σ(13週)

37169.84 ボリンジャー:-3σ(25日)

37079.58 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36339.85 ボリンジャー:-2σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35706.73 均衡表雲下限(日足)

35691.70 ボリンジャー:-2σ(26週)

35325.46 ボリンジャー:-3σ(13週)

34303.81 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 11.18(前日10.18)

ST.Slow(9日) 10.57(前日12.09)



ST.Fast(13週) 71.09(前日69.37)

ST.Slow(13週) 74.77(前日74.20)



［2024年11月22日］



株探ニュース

