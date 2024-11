スマホで簡単利用のデジタルクーポンで地域活性化に貢献！ポイント機構「A-GELギフトポイント」

ポイント機構は、山梨県上野原市にて2024年11月23日(土)に開催される「うえのはらオータムフェスティバル」において、同社のソリューション「A-GELギフトポイント」が導入されました。

ポイント機構は、山梨県上野原市にて2024年11月23日(土)に開催される「うえのはらオータムフェスティバル」において、同社のソリューション「A-GELギフトポイント」が導入。

近年、地域のイベントへの参加意欲が低下しているという課題を抱える中、より多くの方に楽しめるよう、ポイント機構と上野原市の新たな取り組みとしてA-GELギフトポイントを導入することとしました。

A-GELギフトポイントは、スマートフォンアプリで手軽に利用できるデジタルクーポンです。

フェスティバル会場内での飲食や物販など対象加盟店で利用でき、参加者への還元と同時に、地域経済の活性化にもつながることが期待されます。

〈うえのはらオータムフェスティバルでの取り組み〉

●参加者へのポイント配布:フェスティバルに参加された方全員に、A-GELギフトポイントを500ポイントプレゼントします。

●ポイント利用可能店舗:フェスティバル会場内の飲食店や物販店で、A-GELギフトポイントが利用できる店舗を多数設けます。

〈テレビ山梨放送決定〉

上野原市「うえのはらオータムフェスティバル」におけるA-GELポイント導入の内容がテレビ山梨にて放送決定しました。

放送番組:「スゴろく 青ケンキ印」

放送日 :2024年11月22日(金)10時55分〜

