セガのラッキーくじに、TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』が登場。

5等級に加え、くじの最後の1枚を引いた方が貰える“ラストラッキー賞”で構成される、ハズレなしのくじです☆

セガ ラッキーくじ TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』

発売日:2024年11月22日(金)より順次発売予定

※店舗により発売時期は異なります

※諸般の事情により販売時期が変更になる可能性があります

※セガ ラッキーくじオンラインでも2024年11月29日(金)より数量限定で販売

価格:1回700円(税込)

※セガ ラッキーくじオンラインでは初回購入時に送料500円(税込)が必要

取扱店:ミニストップ、各種ホビーショップなど

週刊少年ジャンプにて連載中の、権平ひつじ先生によるスパイ家族コメディ『夜桜さんちの大作戦』

2024年4月よりTVアニメ第1期が放送され、第2期の制作も決定している、注目の人気作品です!

そんなTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』が、セガ ラッキーくじに登場。

2024年11月22日よりミニストップや各種ホビーショップなどにて、順次発売します。

賞品は5等級に加え、くじの最後の1枚を引くともらえる「ラストラッキー賞」もラインナップ。

描き下ろしイラストを使ったビジュアルボードやビッグアクリルスタンド、ぬいぐるみなどが当たる、ハズレなしのくじです☆

A賞 B3ビジュアルボード

サイズ:B3

A賞の賞品は、描き下ろしイラストを存分に堪能できる、B3ビジュアルボード。

描き下ろしの集合イラストが使われています☆

B賞 ぬいぐるみマスコット

種類:全2種 ※オンラインくじではランダム当選

サイズ:全長約10cm

B賞で当たるのは「朝野太陽」と「夜桜六美」のぬいぐるみマスコット。

ふたりの特徴が約10センチのぬいぐるみマスコットで、かわいく表現されています!

C賞 ビッグアクリルスタンド

種類:全8種 ※オンラインくじではランダム当選

サイズ:全長約8.4×20cm

C賞のビッグアクリルスタンドは、全長約8.4×20cmの見応えあるサイズ。

描き下ろしの全身イラストを使ったアクリルスタンドを、好きな場所に飾れます。

D賞 クリアファイル&ステッカーセット

種類:全9種 ※オンラインくじではランダム当選

サイズ:クリアファイル A4、ステッカー 全長約10×10cm

A4サイズのクリアファイルと、約10センチのステッカーがセットになったD賞。

キャラクターごとに、イメージカラーや手にしたお花が異なるのもポイントです☆

E賞 ビッグ缶バッジ

種類:全9種 ※ブラインドパッケージ

サイズ:全長約10×10cm

E賞で当たるのは、コレクタブルなビッグ缶バッジ。

約10センチの大ぶりな缶バッジで、描き下ろしイラストを堪能できます!

店舗:ラストラッキー特賞 別版 B3ビジュアルボード

サイズ:B3

最後のくじを引くともらえるラストラッキー賞は、店舗とオンラインで賞品が異なる仕様に。

店舗のラストラッキー賞でもらえるビジュアルボードは、A賞の賞品とは違うタテ型デザインです☆

オンライン:ラストラッキー賞 B2タペストリー

サイズ:B2

ラッキーくじオンラインのラストラッキー賞には、B2タペストリーがラインナップ。

描き下ろしの集合イラストをお部屋に飾れます!

店舗限定:ダブルラッキー賞

賞品:「B賞 ビッグアクリルスタンドセット」全8種セット

当選数:10名

店舗で購入するセガ ラッキーくじTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』には、くじ券についているコードから応募できる、“ダブルラッキー賞”も展開。

B賞でもらえるビッグアクリルスタンド全8種がセットになった「B賞 ビッグアクリルスタンドセット」が、抽選で10名に当たります☆

TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』の描き下ろしイラストを使ったビジュアルボードやアクリルスタンド、ぬいぐるみマスコットなど、ファンにはたまらないラインナップ。

セガ ラッキーくじ TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』は、2024年11月22日より順次発売です☆

©権平ひつじ/集英社・夜桜さんちの大作戦製作委員会・MBS

